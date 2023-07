Pancia gonfia: è tutta colpa degli abbinamenti sabagliati di cibi | Torni snella subito

Hai spesso la pancia gonfia? Fai attenzione, perché potrebbe essere tutta colpa degli abbinamenti sbagliati dei cibi!

Molto spesso, sempre più persone, lamentano di soffrire di pancia gonfia. Sono ormai numerose le pubblicità di ‘medicinali’ o rimedi naturali mirati a rimediare circa questo piccolo problemino. Vi sono in commercio delle tisane sgonfia pancia, delle bustine per il gonfiore da assumere prima dei pasti e così via, che cercano in tutti i modi di eliminare il gonfiore che costantemente si verifica in noi.

Ma spesso capita che quest’ultimo, accompagnato anche da meteorismo, possa derivare semplicemente da un unico fattore: l’abbinamento sbagliato di determinati cibi. Vediamo insieme di quali si tratta e come poter evitare che ciò accada.

Se vuoi evitare di avere sempre la pancia gonfia, devi evitare questi abbinamenti: saranno davvero dannosi per il tuo organismo!

Abbiamo detto che negli ultimi anni sempre più persone tendono a soffrire di gonfiore e soprattutto di pancia dolorante. Per quanto le cause possano essere svariate e cambiare da persona a persona, ve n’è una comune a quasi tutti: l’abbinamento sbagliato di determinati cibi. Alle volte pensiamo che unire alcuni alimenti tra loro, a nostro piacimento e soprattutto a nostra ‘convenzione’ sia facile e perfetto, ma non ci rendiamo conto che spesso potremmo creare una vera e propria bomba per il nostro organismo, difficile da digerire, che potrebbe creare in esso un bel po’ di meteorismo. Vediamo dunque insieme di quali cibi parliamo e soprattutto quali evitare di unire insieme.

Tra gli abbinamenti più ‘pericolosi’ e sconsigliati di sempre, troviamo sicuramente: