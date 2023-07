Truccarsi come una diva e senza volgarità: i 10 segreti d’oro svelati dai veri esperti

Desideri truccarti come una diva senza volgarità? Allora devi seguire questi segreti d’oro svelati dai veri esperti!

Nonostante sia arrivata da un po’ di tempo l’estate e fuori le temperature siano abbastanza elevate, non si rinuncia mai al make up. Ormai fa parte di noi, senza di esso non riusciamo a vivere e non riusciamo neanche ad uscire di casa per fare delle piccole commissioni.

Ovviamente per poter far sì che non appariamo volgari, ma delle vere e proprie dive dobbiamo seguire alcuni semplici ed efficaci consigli. Vediamo insieme quali sono i segreti d’oro che gli esperti ci svelano per far sì che il nostro trucco possa essere perfetto e duraturo nel tempo.

Se desideri un trucco da diva e per niente volgare, devi seguire i segreti d’oro degli esperti!

Come abbiamo già detto, da diversi anni ormai, il make up è diventata una parte importantissima della nostra vita, senza la quale non riusciamo proprio a vivere. Sappiamo bene che per avere un viso perfetto, privo di imperfezioni e soprattutto con un make up adatto, dobbiamo concentrarci sulle tecniche di applicazione del prodotto, sulla qualità del prodotto stesso e sulla durata di quest’ultimo.

Applicare il make up in modo corretto e soprattutto seguendo determinati consigli, può aiutarci sicuramente a creare qualcosa di fantastico ed evitare di apparire volgare.

Tra i diversi consigli, troviamo sicuramente i seguenti:

Cipria: la cipria non dev’essere applicata sempre e necessariamente, ma solo laddove possa servire. Non è necessario applicarla ogni volta che realizziamo un make up, piuttosto utilizzarla ad esempio in estate per eliminare l’immensa lucentezza che compare sul nostro volto ed uniformarlo sempre più.

la cipria non dev’essere applicata sempre e necessariamente, ma solo laddove possa servire. Non è necessario applicarla ogni volta che realizziamo un make up, piuttosto utilizzarla ad esempio in estate per eliminare l’immensa lucentezza che compare sul nostro volto ed uniformarlo sempre più. Correttore: è completamente sbagliato poter pensare che serva un unico correttore perfetto per eliminare qualsiasi tipo di imperfezione! Sappiamo che esistono diversi tipi e diversi colori per coprire i difetti presenti sul nostro volto, partendo da semplicissime occhiaie, ad un brufoletto e così via.

è completamente sbagliato poter pensare che serva un unico correttore perfetto per eliminare qualsiasi tipo di imperfezione! Sappiamo che esistono diversi tipi e diversi colori per coprire i difetti presenti sul nostro volto, partendo da semplicissime occhiaie, ad un brufoletto e così via. Sopracciglia: evitare di creare sopracciglia completamente uguali, identiche e quasi ‘gemelle’. Molti le definiscono semplicemente ‘sorelle’ e non sbagliano: cercare di renderle totalmente identiche tra loro, potrebbe solo peggiorare la situazione e creare un trucco davvero orribile!

evitare di creare sopracciglia completamente uguali, identiche e quasi ‘gemelle’. Molti le definiscono semplicemente ‘sorelle’ e non sbagliano: cercare di renderle totalmente identiche tra loro, potrebbe solo peggiorare la situazione e creare un trucco davvero orribile! Primer: se pensate che per creare un make up perfetto, vi bastino pochissimi oggetti e prodotti, vi sbagliate. Il primer non può mai mancare nel completamento del nostro make up. Serve principalmente prima dell’ombretto: evita così di farlo ‘cadere’ nelle piegoline delle palpebre, rovinando davvero tutto.

se pensate che per creare un make up perfetto, vi bastino pochissimi oggetti e prodotti, vi sbagliate. Il primer non può mai mancare nel completamento del nostro make up. Serve principalmente prima dell’ombretto: evita così di farlo ‘cadere’ nelle piegoline delle palpebre, rovinando davvero tutto. Blush o Terra: per far sì che quest’ultimo possa essere uniforme e soprattutto perfettamente applicato sul proprio volto, servirà applicarlo sorridendo. Sorridere è davvero meraviglioso, perché non farlo anche quando decidiamo di applicare il blush? Sicuramente sarà perfetto sul nostro volto!