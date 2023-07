Ombretto viola, una tonalità di tendenza da usare tutti i giorni: come sceglierlo e usarlo a seconda dei momenti

Ti piace l’idea dell’ombretto viola ma non sai come metterlo? Ti sveliamo noi tutti i trucchi per applicarlo e non solamente. Entra e leggi con attenzione.

Anche se l’estate è arrivata la voglia di truccarci non passa mai, confessiamolo. Proprio in questo momento magari vogliamo osare con qualche colore in particolare che durante l’inverno non mettiamo mai. Come ad esempio il viola per gli occhi.

Può sembrare un colore molto forte ma se messo nel modo giusto ci aiuterà con il nostro sguardo. Siete curiose di sapere tutto sull’applicazione ed i modi di utilizzo di questo colore? Continuate a scorrere le prossime righe per rimanere stupire e provarlo!

Ombretto viola? Assolutamente si!

Tantissime persone credono che il viola come ombretto sia un po’ eccessivo e magari lo possiamo utilizzare solamente per una serata particolare ma non è assolutamente così. Questo colore è super versatile e ci permette di usarlo in mille modi diversi.

Possiamo ovviamente scegliere la texture che preferiamo, quindi in crema, liquido o in polvere. Ma quale tipo di occhio è possibile truccare con il viola? Se abbiamo gli occhi marroni, verdi o nocciola li esalterà in modo incredibile. In commercio, però, ci sono talmente tante nuance di colore che ogni colore può trovare la sua punta di viola.

E’ possibile indossare questo trucco ogni giorno, anche per andare in ufficio o per una passeggiata con le amiche, il segreto? Basta scegliere qualcosa di opaco e chiaro, senza glitter o effetti metallizati. Ma come lo applichiamo? Sulla palpebra mobile assolutamente. Poi sfumiamolo per bene all’interno dell’occhio.

Utilizziamo un buon quantitativo di mascara, è sempre un’ottima idea! Rende il nostro sguardo profondo. Possiamo anche abbinarlo ad un colore nude oppure ad un caramello. In questo modo avremmo un look avvolgente, magari per un aperitivo in piaggia o in città.

Possiamo anche mettere dei glitter, utilizzando il trucco del mattino per uscire la sera, oppure perché no mettere un eyeliner viola! Preferiamo per la sera un viola scuro? Sfumiamolo sempre verso l’interno per avere un’occhio davvero elegante. Se vogliamo dare quel tocco di classe mettiamo una punta di argento all’angolo interno dell’occhio!

Adoriamo lo smoky eyes? Possiamo crearlo sempre con le varie tonalità del viola, in questo caso avremmo un risultato molto profondo e magnetico. Se vogliamo marcare di più per una serata importante uniamo al viola un bel nero shimmer ed il risultato sarà wow!

Per quanto riguarda il resto del viso mi raccomando non facciamolo sembrare troppo pallido quindi mettiamo del fard e facciamo un leggerissimo contouring. Se abbiamo delle occhiaie utilizziamo dell’ottimo correttore per evitare l’effetto panda! E per le labbra che colore scegliamo? Andiamo dirette verso un colore nude o magari un semplicissimo gloss trasparente. In questo modo avremmo utilizzato il viola in modo perfetto osando anche un pochino! Ti sono piaciute queste informazioni? Prova a leggere anche Trucco che cola in estate, la soluzione non è solo il waterproof, devi fare così