Tempo di picnic, non temere: ti svelo come eliminare le macchie di erba dai tessuti, anche quelle vecchie più ostinate

Siete ritornati da una giornata divertente al parco ma i vestiti sono macchiati d’erba? Non disperare ti sveliamo un segreto per rimuovere tutto.

L’estate è arrivata e con lei anche la voglia di passare più tempo all’aria aperta. I bambini sono a casa e di conseguenza passano più tempo fuori giocando a pallone. Le macchie quindi sono all’ordine del giorno non c’è niente da fare. Unico dettaglio per le mamme rimuovere quelle d’erba è un vero e proprio incubo, confessiamolo.

Ma da oggi non lo sarà più, il motivo? Ti sveliamo un trucco per pulirle che ti lascerà senza parole per il risultato e la facilità di applicazione pratica. Prosegui nella lettura del nostro articolo per capire come fare, una volta provato non tornerai più indietro.

Macchie di erba addio. Fai così

L’estate è arrivata con tutti i suoi pro ed i suoi contro. C’è chi adora questa stagione e chi no. Ma una cosa è certa possiamo passare molto più tempo fuori casa. Si può mangiare al mare per staccare la spina oppure fare un divertente picnic con gli amici.

Unico problema? Le macchie di erba che poi ci ritroviamo a dover rimuovere dai nostri vestiti. Sono assolutamente una delle cose più difficili da lavare, confessiamolo. Molto spesso se restano macchiati utilizziamo quei capi per casa! Ma non sarà più così perché oggi vi sveliamo un trucco incredibile.

Sei curiosi di sapere come rimuovere le macchie d’erba? Come prima cosa ti diciamo che sarebbe meglio intervenire il prima possibile e non lasciarle seccare. Iniziamo come prima cosa dicendo che dobbiamo utilizzare l’acqua fredda e non quella calda, il motivo? Potremmo in questo modo far fissare la macchia, cose che non vogliamo assolutamente.

E se a macchiarsi sono le nostre amate scarpe di tela cosa possiamo fare? Iniziamo con acqua fredda ed aceto. In questo modo bagniamo la macchia oppure tamponiamola con una panno imbevuto. Possiamo anche tenere il tutto ammollo per una notte e successivamente procedere con il lavaggio.

Mi raccomando, essendo l’aceto abbastanza aggressivo utilizziamolo solamente su cotone o jeans. In alternativa possiamo utilizzare l’alcool. In che modo? Assolutamente come l’aceto. Non strofiniamo troppo però perché potremmo andare a rovinare il tessuto.

E se abbiamo macchiato la borsa cosa possiamo fare? Spruzziamo l’acqua ossigenata su di lei, oppure uno sgrassatore. Mi raccomandi facciamo sempre prima una prova in una parte di tessuto che non si vede, in questo modo saremo sicuri di non rovinare nulla.

Utilizzando lo smacchiatore siamo certi che la macchia andrà via, possiamo anche applicarlo poco prima del lavaggio in lavatrice, quando è ancora umida la parte. Adesso quindi non avrete più alcun tipo di problema se dopo un picnic ed una giornata rilassante trovate macchie di erba. Siete curiosi di conoscere anche Il trucco delle lavanderie che nessuno conosce | Lo provi e ti sbarazzi delle macchie di sudore