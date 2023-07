La psicologia consiglia a tutti la ‘cura del bacio’: non fa bene solo all’amore | Ti sorprenderai

Un bacio non è solo un gesto per esprimere amore e affetto ma può diventare un vero e proprio strumento terapeutico. Sono i medici a dirlo.

Come si sentirebbe qualcuno se fra le indicazione per uno stile di vita sano trovasse scritto “baciate di più”? Probabilmente il primo pensiero sarebbe che si tratta di uno scherzo, ma non la pensano così all’Ospedale di Cremona. Il direttore del reparto di Cardiologia e la neuropsicologa Sara Subacchi sono pronti ad argomentare questa tesi ma il messaggio è lampante. Baciare spesso il partner o i propri affetti non aiuta solo a livello relazionale ma anche sul piano della salute.

Pare che l’atto del bacio infatti aiuti a tenere sotto controllo diversi parametri che incidono sul benessere delle persone. Prima di tutto è vera la credenza per cui baciarsi aiuti a bruciare calorie (anche se sono 12) ma meglio ancora contiene i livelli di colesterolo. Questo è dovuto all’emozione che si prova e che porta alla produzione di adrenalina e al conseguente stimolo del battito cardiaco. Una reazione a catena che evita che il “colesterolo cattivo” (LDL) si accumuli nel sangue.

Il bacio combatte l’età: scoperta incredibile

Un bacio inoltre induce il cervello a rilasciare anche ormoni quali la dopamina e le endorfine, che non portano solo a sentirsi felici. Quando entrano in circolo riducono la percezione del dolore, per esempio quando si è a letto con il mal di testa. Non serve andare a comprare l’aspirina ma avere il partner a portata di mano (sperando sia d’accordo).

Creme e trattamenti che promettono di prevenire l’insorgenza delle rughe o di distenderle non mancano, ma l’unico metodo che funziona non richiede un medico. Baciarsi infatti è un vero lifting naturale per il viso considerato che allena ben 29 muscoli facciali mantenendo la pelle tonica. Addio ginnastica antirughe dunque, soprattutto perché la variante del bacio ha il pregio di poter essere fatta in coppia oltre ad essere più piacevole.

Meno poetico ma comunque di aiuto è il fatto che un bacio alla francese possa stimolare anche il sistema immunitario oltre alla sensazione di piacere. La ragione è che lo scambio di saliva non è esattamente sterile e quindi l’organismo si attiva per contrastare eventuali batteri. Per di più la circolazione migliora proprio per questa effusione mantenendo anche la pressione sanguigna sotto controllo.