Look estate 2023, comincia dalle unghie: le tendenze nail più fashion in arrivo dai social

Da non perdere per il look dell’estate 2023, cominciando dalle unghie, ecco le tendenze nail più fashion in arrivo dai social. Tutte le informazioni.

Per essere sempre alla moda, anche nel trucco, cominciate dalle unghie. Le tendenze dell’estate 2023 sono all’insegna del colore e della fantasia. Nessun limite alla creatività, il must è osare e sperimentare, mischiando anche colori diversi, all’insegna della nail art, senza remore. Le unghie classiche a tinta unita, tuttavia, non sono mai fuori di moda per chi preferisce la tradizione. Quello che conta è il colore.

Durante l’estate è consentito sperimentare e osare con il makeup, provando nuovi colori e creando combinazioni ardite. Vale anche per le unghie che quest’anno sono coloratissime, fluo e con la french manicure. Per la spiaggia, lo shopping, l’aperitivo nei locali alla moda e le notti in discoteca o al club sono semplicemente perfette. Sfoggiando le vostre unghie coloratissime sarete di tendenza.

Qui di seguito vi proponiamo gli stili del look dell’estate 2023, per avere unghie sempre perfette e impeccabili, in linea con le ultime tendenze e con un particolare sguardo a quello che propongono i social. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Look estate 2023 per le unghie, le tendenze nail più fashion dai social

Colore, colore e ancora colore. Che sia a tinta unita o dai toni dell’arcobaleno, con french manicure, accostamenti arditi o perline. Il look dell’estate del 2023 vuole le unghie a fantasia, dalle tonalità sgargianti e audaci, con disegni e tinte fluo. Non abbiate paura di osare in vacanza, lasciatevi alle spalle la monotonia e il grigio della città. Il tempo delle vacanze vuole allegria e vivacità, anche perché sono già tempi difficili e l’evasione è un toccasana per la nostra salute mentale. Le tendenze in fatto di unghie le dettano i social, con proposte originali e divertenti. Tingete le vostre unghie di colore e allegria, non sono mai abbastanza.

Tra le tendenze di questa estate spicca la french manicure colorata e con disegni e brillantini da applicare sulle unghie. Un vero e proprio lavoro di nail art da affidare a mani esperte. A meno che non siate brave di vostro. Dale foto postate sui social dalle influencer di trucco, possiamo notare unghie trasparenti con il bordo dell’unghia colorato e con piccoli disegni. Vanno sempre i fiorellini, ma anche sofisticati ghirigori e linee geometriche, anche con l’applicazione di perline e piccoli brillanti tono su tono. I colori sono accesi, dall’azzurro al rosa al giallo e al verde. Dalle tonalità fluo o pastello pieno. Tutto all’insegna del lucido e brillante.

Anche i colori pastello sono lucidi, il mat e l’opaco lasciamolo per quando andiamo al lavoro durante l’inverno. Molto eleganti sono le unghie con french manicure obliqua, interamente colorate e dai colori pastello ma lucidi, con il colore del bordo che cambia da unghia a unghia.

Osate anche le unghie dai colori giallo, verde, arancio e viola fluo. Anche in questo caso con colori differenti per unghia.

Chi ama gusti più classici, tuttavia, può stare tranquilla. Vanno di moda anche le unghie a tinta unita purché rigorosamente rosse, di color vermiglio lucido, oppure bianche ma sempre lucide e magari con qualche fiorellino disegnato i brillantino.

Infine, a chicca dell’estate: le unghie alla Barbie, di colore rosa shocking, anche con diverse tonalità di rosa e con profili gialli, con o senza french manicure. Per prepararsi un vista dell’uscita del film con Margot Robbie.

Abbinate le unghie colorate al kajal eyeliner di Victoria Beckham per l’estate. Anche questo dai colori accesi.