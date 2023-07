Con questo prodotto comunissimo puoi sostituire qualsiasi igienizzante per le mani: profumato e disinfettante

Dovete sapere che con questo prodotto comunissimo è possibile sostituire qualsiasi igienizzante per le mani. È profumato e disinfettante. Tutte le informazioni utili.

Esistono alcuni prodotti che hanno moltissimi utilizzi oltre a quello o quelli per cui sono stati creati. Qui, in particolare, vi segnaliamo un prodotto di utilizzo molto comune, spesso quotidiano, e che in molti, se non tutti, hanno in casa. Scopriamo di cosa si tratta e come impiegarlo negli usi alternativi. Può rivelarsi un utilissimo prodotto di emergenza. Come quando, ad esempio, abbiamo finito l’igienizzante per le mani.

Tranquilli, non si tratta del bicarbonato di sodio, nonostante sia un prodotto presente in tutte le case e usato in migliaia di modi, alle volte anche a sproposito. Il prodotto che vi consigliamo qui vi stupirà. Probabilmente perché non avete mai pensato che si potesse impiegare come igienizzante e in molti altri modi. Non ci dilungheremo oltre. Ecco il prodotto che potete usare come igienizzante, come funziona e tutto quello che bisogna sapere.

Un prodotto comunissimo per sostituire qualsiasi igienizzante per le mani

L’alternativa all’igienizzante per le mani e a diversi altri prodotti per la pulizia della casa è la schiuma da barba. Lo sapevate? Ci avevate mai pensato? Ebbene sì, la schiuma da barba serve non solo per la fare la barba ma può essere utilizzata anche in molte altre situazioni, alcune impensabili, per risolvere problemi pratici. Il primo ve lo abbiamo già segnalato: igienizzante per le mani. Se avete finito questo prodotto, che con la pandemia si è diffuso moltissimo, potete usare la schiuma da barba. Aiuta a lavare e pulire le mani quando non abbiamo con noi l’igienizzante ma anche in mancanza di acqua e sapone.

Non è finita qui. La schiuma da barba ha molti altri utilizzi in casa. Potete usarla per rimuovere le macchie dai tessuti. Spruzzatela o distribuitene un po’ sulle macchie, lasciate agire per 15 minuti. Quindi, una volta che la schiuma si sarà seccata toglietela con una spazzola per vestiti e mettete il vostro capo a lavare in lavatrice o a mano.

Lo stesso metodo può essere usato per smacchiare i tappeti. Applicate la schiuma da barba sulla macchia, lasciate agire e asciugare per circa 20 minuti, poi strofinate con una spazzola o spazzolina dalle setole rigide, facendo attenzione a non graffiare i tappeti. Passate l’aspirapolvere e il tappeto sarà pulito. In caso di sporco ostinato portatelo in lavanderia.

Un’altra proprietà della schiuma da barba è quella di lucidante. È ottima per lucidare gli specchi. In caso di macchia, applicate la schiuma sullo sporco, lasciate agire, quindi rimuovete con un panno pulito e asciutto.