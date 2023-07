L’acqua di mare rovina i capelli? Tutta la verità

Per la gente in vacanza è tempo di andare al mare, ma viene da chiedersi se faccia bene ai capelli stare a contatto con il sale.

Quanto si può resistere con questo caldo su un spiaggia senza tuffarsi o almeno stendersi dove arrivano le onde? Davvero poco considerato che siamo a luglio. C’è chi non avanza mai oltre le ginocchia e chi invece parte di corsa per immergersi del tutto. La salsedine però non è esattamente un toccasana per la cute tanto che si raccomanda di fare la doccia usciti dal mare. E per i capelli? La faccenda è leggermente più complessa.

Non si può negare che i sali possano sfibrare i capelli soprattutto se sono già sottili e secchi di natura. Tuttavia a seconda del tipo di chioma è possibile che immergersi nell’acqua salmastra possa portare qualche beneficio. Questo discorso si applica per esempio a chi ha i capelli grassi e fatica a tenerli puliti anche con lavaggi frequenti. Un bagno di mare può riuscire a riequilibrare la produzione di sebo a livello del cuoio capelluto, lasciando i capelli più leggeri. I sali minerali disciolti infatti hanno un effetto sgrassante sulla chioma.

Un altro beneficio che l’acqua salmastra può avere sulla chioma è quello di farla allungare più in fretta. La ragione di questo fenomeno pare che sia legata alla forte presenza di iodio che vi si trova disciolto. Sentiamo spesso dire che questo elemento faccia bene ai bambini perché li aiuta a crescere, e a quanto pare lo stesso discorso vale per i bulbi dei capelli.

L’effetto del mare sulla crescita dei capelli

Addirittura uno dei sintomi della carenza di iodio nell’organismo è proprio l’indebolimento e la perdita dei capelli. Questo nutriente previene diverse infezioni che possono colpire i bulbi e se non contrastate possono indebolirli e di conseguenza si staccano facilmente. Naturalmente per una carenza grave non basta un bagno al mare, ma un beneficio lo porta di sicuro se si fa attenzione.

Di contro però se non si sciacquano i capelli appena usciti dall’acqua c’è il rischio di sviluppare doppie punte e l’effetto crespo. Dopodiché conviene tamponarli con l’asciugamano ed evitare di utilizzare il phon. Inoltre quando si rimane al sole meglio avere a portata di mano un cappello largo perché anche le radiazioni solari in spiaggia seccano i capelli.