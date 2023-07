Proprietà dell’olio di cocco: queste sono le sue caratteristiche e i suoi benefici per il nostro corpo

L’olio di cocco ha diverse proprietà benefiche sfruttate molto soprattutto nella cosmetica e nei prodotti per la cura del corpo. Perfetto per la pelle e non solo.

Tra i prodotti per la cute e la salute dei capelli non si può non nominare l’olio di cocco. Si tratta di un grasso vegetale ricavato dalla polpa di questo frutto che trova impiego anche nel settore alimentare. Rispetto gli altri estratti vegetali oleosi risulta molto più facile da conservare perché non si irrancidisce facilmente, ragione per cui anche in cucina è apprezzato soprattutto per le fritture. Le sue proprietà più interessanti però sono quelle antinfiammatorie e antibatteriche.

Grazie a queste qualità l’utilizzo di questo olio è perfetto per lenire l’irritazione e il rossore della pelle quando si manifestano eczemi o dermatiti. Inoltre riesce anche a ridurre la sensazione di bruciore che si prova nella zona e che spinge a grattare peggiorando la situazione. Previene inoltre le infezioni che possono originarsi sulla cute danneggiata sia da parte dei batteri che di funghi. Non a caso è presente anche in diversi shampoo per ripulire il cuoio capelluto da eventuali microorganismi che possono aggredire i bulbi dei capelli.

Addio effetti dell’età: ecco come usare l’olio di cocco

Per quanto riguarda la chioma però le buone notizie non finiscono qui. L’olio di cocco in quanto integratore è adatto per nutrire i capelli sfibrati ridando loro corpo e lucentezza. Dato che ha un’azione idratante lo si può usare per i casi di forfora. In questo caso bisogna lasciarlo in posa per qualche ora dopo aver massaggiato bene la testa con la lozione.

Per chi teme tanto l’arrivo delle prime rughe l’olio di cocco è un ottimo alleato. Se applicato regolarmente sul viso (contorno occhi e bocca) rende la pelle molto elastica e meno incline a formare le tanto odiose “pieghe”. Basta metterne poco con le dita massaggiando leggermente dopo aver lavato il viso. Facendolo la sera la mattina ci si potrà alzare con la pelle liscia e dall’aspetto decisamente più giovane.

Per quanto possa stupire infine questo estratto è l’ideale anche per preservare al meglio lo smalto dei propri denti. Invece di ricorrere al collutorio al mattino basta usare due cucchiai di olio di cocco con cui sciacquare la bocca per un paio di minuti. C’è addirittura chi lo sostituisce al dentifricio quando si spazzola i denti, ma forse questo è un po’ troppo.