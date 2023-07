Ti tratta male ma torni sempre da lui: ecco il motivo

Non tutte le relazioni sono sane, anzi alcune possono portare una persona ad annullarsi. Eppure continuano a durare a causa di diverse ragioni.

Il tema delle relazioni tossiche ha attirato l’attenzione pubblica già da tempo, ma queste non hanno smesso di esistere. E sicuramente tutti hanno conosciuto almeno una coppia dove le dinamiche fra i partner apparivano preoccupanti. Ciò nonostante anche facendo notare alla persona succube il problema questa sembra non riuscire ad allontanarsi. Si instaura un circolo vizioso come per le droghe in cui stare assieme fa soffrire ma separarsi è anche peggio. Le ragioni alla base sono diverse e spesso dipendono dal carattere e dalle insicurezze del partner “vittima”.

Di solito chi si ritrova a subire la relazione diventando la valvola di sfogo del partner è la donna, per quanto non valga in tutti i casi. Molte ragazze infatti temono di restare sole perché non abituate a essere single o perché teme il biasimo a livello sociale. Se si è molto insicuri la paura di non trovare nessun altro prevale e si finisce per accettare di tutto. Non si pensa più a come si sta, ma solo al fatto che sia meglio di essere soli per quanto non sia vero.

L’idealizzazione è un grosso errore

Lavorare sulla propria autostima è l’unica via di uscita per chiudere un rapporto tossico e liberarsi dalla trappola dell’insicurezza. Quando qualcosa intacca la concezione che si ha di sé come un insuccesso lavorativo si inizia a temere di perdere tutto. Così anche il proprio rapporto diventa qualcosa da proteggere a tutti i costi, pur di non dover fronteggiare un secondo fallimento. Succede anche a chi di solito è sicuro di sé in caso fronteggi un momento difficile.

Un altro motivo che frena quando si pensa di lasciare il partner è il restare attaccati ai ricordi. Sicuramente ogni storia ha avuto dei momenti belli, ma se ormai non ce ne sono da tempo forse è finita. Il problema è quando ci si sente la ragione per cui i tempi d’oro siano finiti e si speri ancora che ritornino insistendo ad andare avanti.

In una coppia la colpa raramente è da una parte sola e se uno dei due si impegna ma non cambia nulla è chiaro che l’altro ha perso interesse. Però molti idealizzano il partner pensando di dover sacrificare tutto per riportare le cose come erano prima, non avendo dato abbastanza fino a quel momento. Ma nessuno è perfetto, e i sentimenti possono svanire senza che ci sia stato un torto.