Pastiglia per lavastoviglie | Cosa accade se la metti a bollire in pentola: è sorprendente

Hai mai pensato che le pastiglie per la lavastoviglie le possiamo utilizzare in modo completamente diverso? Scopriamolo insieme come.

In casa abbiamo sempre tantissimi prodotti per la pulizia. Alcuni sono molto specifici per una determinata cosa. Ma sapevi che ci sono alcuni che nascono per un’utilizzo ma che possiamo usare anche in modo completamente diverso ma sempre super funzionale?

Noi oggi ti vogliamo parlare della pastiglia per la lavastoviglie che è davvero utile. Ovviamente serve per lavare i piatti ma non solamente. Noi oggi ti sveleremo un’utilizzo alternativo che ti lascerà senza parole. Sei pronta a sperimentare? Scorri le prossime righe per capire come e cosa fare.

Pastiglia per la lavastoviglie: usala così

Sappiamo molto bene che alcuni prodotti hanno delle funzionalità segrete, si perché la nostra amica pastiglia della lavastoviglie possiamo usarla in tanti ambiti ma avete mai provato a bollirla? Noi oggi ti vogliamo stupire con qualcosa di diverso dal solito, siete pronte?

Questo sapone è davvero molto semplice da utilizzare e ci permette di pulire tantissime cose. Ecco quindi che il nostro portafoglio sarà assolutamente felice perché si eviterà di comprare mille prodotti diversi e specifici solamente per una determinata cosa. Ma oltre a pulire il bagno ed eliminare le incrostazioni come possiamo usarla?

Partiamo dalla cucina, la stanza della casa che tutti noi utilizziamo con maggiore frequenza. Cucinando, ovviamente ci possono essere degli odori non particolarmente gradevoli, ed ecco che viene in nostro soccorso la mitica pastiglia della lavastoviglie. Ma in che modo? Ci serve solamente una pentola con dell’acqua.

Mettiamo al suo interno la pastiglia della lavastoviglie e portiamo a bollore l’acqua. Abbassiamo poi la fiamma ed il vapore profumerà tutto l’ambiente in modo incredibile, l’odore di quello che abbiamo cucinato sarà solamente un lontanissimo ricordo. L’acqua che abbiamo utilizzato, ovviamente non la buttiamo ma la riutilizziamo.

Possiamo lavare il secchio dell’umido che in estate ha bisogno di una pulita molto più spesso del dovuto, oppure la utilizziamo per pulire i sanitari del bagno. Ultimo consiglio se la buttiamo nello scarico della cucina ci aiuterà a pulire i tubi. In che modo? Versandola ancora belle calda al loro interno.

Quindi con l'idea di eliminare gli odori abbiamo trovati altri metodi di utilizzo per quello che noi pensavamo uno scarto.