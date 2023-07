Risolvi l’indovinello matematico in 10 secondi: ci riesce anche un bambino di scuole elementari

Mettetevi alla prova, provate a risolvere questo indovinello matematico in 10 secondi, ci riesce anche un bambino di scuole elementari.

Per passare il tempo nelle giornate di vacanza o nei weekend, vi proponiamo un quiz matematico interessante e divertente. Per tenere la mente allenata anche in vacanza. Con un pizzico di logica e intuito dovete trovare i numeri mancanti nell’immagine qui sotto, facendo in modo che tutti i conti tornino. Non abbiate paura e mettetevi alla prova si tratta di un indovinello che sono capaci di risolvere anche i bambini delle scuole elementari.

Magari voi siete un po’ arrugginiti e anche se i calcoli non sono difficili da fare vi ci vorrà un po’ di tempo per rimettere in funzione la parte matematica del vostro cervello. Questi test servono proprio per questo, per farvi fare esercizio e aiutarvi a mantenere la mente elastica, sveglia e giovane. Guardate con attenzione l’immagine con le espressioni matematiche e sostituite il Sole e la falce di Luna con i numeri corrispondenti. Qui di seguito trovate i dettagli e la soluzione. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Risolvete l’indovinello matematico in 10 secondi, ci riesce anche un bambin0

Quali sono i numeri esatti da inserire nelle espressioni matematiche al posto del Sole e della falce di Luna? Dovete inserire quei numeri che nelle due righe di calcolo consentano di raggiungere il risultato proposto. Dunque nella prima riga il risultato deve portare 49 e nella seconda riga 26. Poi, i numeri così trovati dovete calcolarli nella terza e ultima riga e dare in questo modo il risultato richiesto.

Non è affatto difficile, i calcoli sono semplicissimi da fare. Dovete solo ripassare le tabelline che avete studiato a scuola, ai tempi delle elementari, e trovare i numeri che si combinano perfettamente con i vai calcoli. Infine, dovete rispondere all’ultimo quesito matematico che a quel punto sarà facilissimo da risolvere. Spiegarlo è più complicato che farlo. Osservate bene l’immagine sopra, con le espressioni matematiche, fate i vostri calcoli e date una risposta. Qui sotto trovate la soluzione.

Allora, siete riusciti a trovare i numeri esatti e coerenti da inserire al posto del Sole e della falce di Luna, in modo che i conti tornino? Se sì, complimenti ma non era troppo difficile. Se no, ecco la soluzione.

Il numero da inserire al posto del Sole è il 3. Mentre quello al posto della falce di Luna è il 5. Ecco spiegato perché.

(3×3) + (8×5) = 49

(2×3) + (4×5) = 26

Il 3 moltiplicato per 3 fa 9 che sommato a 40, ovvero 8×5, porta 49. Ricorderete che le moltiplicazioni precedono sempre le addizioni. Mentre 2×3 fa 6, che sommato a 20, ovvero 4×5, fa 26. Di conseguenza l’ultima espressione matematica sarà:

3+5=8

Facile no? Allenatevi con questi test.