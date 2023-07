Seno grande o piccolo: vietato sbagliare costume o stai malissimo | Ecco quelli giusti per te

Non sai come scegliere il costume perfetto per te? Ti aiutiamo noi nella scelta, indipendentemente dalla taglia del tuo reggiseno!

La prova costume è sempre più vicina, ci siamo impegnate al massimo con l’alimentazione o la palestra ma non sappiamo quale costume indossare? Tutto dipende dal nostro décolleté. Si perché se è troppo piccolo vogliamo evidenziarlo mentre se è abbondante vogliamo trovare qualcosa che lo contenga e sostenga in modo corretto.

Ecco quindi che non sappiamo cosa mettere, ma non devi entrare in panico, ti aiutiamo noi a fare la scelta giusta. In che modo? Per ogni fisico c’è una scelta giusta da fare, quindi non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo a vedere cosa è bene comprare in ogni caso.

Seno grande o piccolo? Ecco il costume perfetto per te!

La voglia di andare al mare aumenta sempre di più e con lei anche il dubbio di non sapere che cosa mettere come costume. Ci sono in commercio talmente tanti prodotti che abbiamo il dubbio, cosa ci starà meglio? Qual è il modello che esalta la nostra costituzione? Veniamo in vostro soccorso noi.

Il costume deve essere comodo e valorizzarci allo stesso tempo ma esistono tantissime fisicità. C’è chi ha i fianchi larghi, chi il seno abbondante e chi meno. Ma diciamo che l’aspetto principale riguarda proprio quest’ultimo dettaglio, cosa scegliere per sentirsi comodo se abbiamo un seno grande o piccolo?

Ovviamente chi ha un seno abbondante lo vorrebbe più piccolo e viceversa. Non siamo quasi mai contente di come siamo vero? Ma iniziamo dicendo che se abbiamo un seno grande la scelta del costume dovrebbe ricadere nei modelli che hanno il ferretto, il motivo? Ci aiutano a sostenerlo in modo perfetto.

Sono perfette anche le coppe rigide oppure i modelli a balconcino. In questo modo è tutto contenuto all’interno. Scegliamo poi delle spalline larghe. Avremmo un sostegno maggiore. Ottimi sono i modelli sportivi o quelli che si inspirano agli anni 50. E se invece abbiamo un seno piccolo cosa possiamo scegliere?

Com’è facile pensare vorremmo aumentare il volume del nostro seno, ma come possiamo fare? In questo caso è molto semplice, scegliamo costumi che hanno la parte del reggiseno imbottita. Sono perfetti anche quelli a triangolo con le spalline sottili. Ci sono modelli di ogni colore e forma in commercio, quindi sta a noi la scelta.

Non è poi così difficile scegliere il modello adatto e poi ricordiamo sempre che se noi ci accettiamo per come siamo e scegliamo qualcosa che ci fa sentire bene tutti ci vedranno bellissime! Se ti interessa leggi anche Sembrare magra in costume: con questo trucchetto slanci le gambe e nascondi la pancia