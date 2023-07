Lasagne ‘senza pasta’, deliziose e sublimi: al salmone sono perfette per l’estate! Quando scopri la ricetta non ci crederai

Vuoi realizzare un piatto che tutti ameranno ma senza utilizzare la pasta? Ti sveliamo noi una ricetta buonissima. Entra a scoprirla!

In estate abbiamo voglia sempre di piatti veloci e semplici da realizzare ma che allo stesso tempo siano gustosi e diversi dal solito. Vogliamo passare la maggior parte del nostro tempo con gli amici a divertirci o al mare a rilassarci, insomma stare dietro ai fornelli non è il massimo.

Ecco quindi che cerchiamo sempre ricette particolari e nuove come quella di oggi. Si perché andremo a realizzare una lasagna ma che non prevede l’utilizzo della pasta. Vi sembra strano vero? Ma non vi preoccupate nelle prossime righe vi sveleremo tutto e rimarrete senza parole!

Lasagna: buona e diversa dal solito, ecco come

La bella stagione è iniziata e con lei anche la voglia di andare al mare e di staccare la spina da tutto! In tanti sono già in vacanza mentre altri ancora la sognano. Ma una cosa è certa, dobbiamo mangiare! Cosa c’è di più buono, magari per la domenica oppure per una cena tra amici di una lasagna?

Sappiamo però tutti molto bene che ci vogliono oltre 30 minuti di forno acceso più la realizzazione del ragù, quindi non va bene per via del caldo. Ma se l’idea della lasagna vi piace vi aiutiamo noi, o meglio la pagina Instagram @burrataepistacchi, con una ricetta buonissima.

Possiamo infatti realizzare una lasagna con il pane carasau, si avete letto bene! Vediamo che cosa ci occorre:

1 confezione di pane carasau

2 zucchine

50 g di mandorle

50g di parmigiano grattugiato

150 g di salmone affumicato

100 g di latte

10 g di burro

10 g di farina

Sale

Pepe

Aglio

Iniziamo con la sua realizzazione. Prendiamo le zucchine che andiamo a pulire e a togliere le estremità. Mettiamole nel frullatore a pezzettini con le mandorle, il parmigiano, il sale, il pepe e l’aglio. Azioniamo e facciamo in modo che venga una crema bella omogenea e senza grumi.

Poi dedichiamoci alla besciamella. Facciamo sciogliere il burro, uniamo poi la farina e poco a poco versiamo il latte. Mi raccomando non dobbiamo mai smettere di amalgamare con la frusta a mano. E’ pronta quando raggiunge la sua consistenza iconica.

Uniamo adesso la besciamella con il pesto che abbiamo realizzato in precedenza ed iniziamo a realizzare la nostra lasagna. Mettiamo uno strato di pane carasu e la besciamella. Uniamo anche il salmone ed un po’ di parmigiano. Mi raccomando come per la lasagna classica dobbiamo chiudere con il condimento.

Mettiamo in forno ma solamente per circa 15 minuti a 180 gradi. Ecco che la lasagna senza pasta è pronta! Tutti vi chiederanno la ricetta di questa incredibile bontà velocissima. Se vie è piaciuta questa ricetta potete provare anche Un pesto estivo in piena regola si fa con le melanzane ed il basilico: aggiungi questo ingrediente in più e farai la differenza