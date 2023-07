Pelle abbronzata anche senza sole? Crea in casa questo autoabbronzante e vedrai che effetto

Non puoi andare al mare ma vuoi avere quel bellissimo effetto dorato sulla pelle? Ecco cosa possiamo realizzare in casa senza spendere una fortuna!

L’estate è quel momento dell’anno dove tutti noi amiamo mostrare qualche centimetro in più di pelle. L’abbronzatura poi ci aiuta a nascondere qualche piccolo inestetismo quindi cosa chiedere di meglio? Impossibile! Ma se non possiamo ancora andare al mare, perché le ferie solo lontane, oppure quest’anno saltiamo, ecco come possiamo sembrare abbronzate.

In commercio ci sono tantissimi prodotti che ci promettono un’abbronzatura incredibile ma se vogliamo realizzare qualcosa direttamente noi in casa è possibile? Assolutamente si! Vediamo cosa ci occorre. Siamo certi che una volta provato diventerà il vostro mai più senza!

Pelle abbronzata? Fai così

Se per qualsiasi motivo non riesci ad abbronzarti con il sole, e quindi a dedicarti qualche momento solamente per te cosa ne pensi di realizzare un autoabbronzante completamente naturale e che ti costerà pochissimi euro? Nelle prossime righe di spiegheremo come puoi fare.

In questo modo potrai avere la pelle baciata dal sole anche se non ti sei mai esposta a lui. Ti vogliamo però ricordare una cosa molto importante, ovvero che non devi mai e poi mai metterti al sole senza aver messo la protezione. E’ davvero importantissimo per la tua salute.

Ormai lo sappiamo tutti esporsi senza la protezione equivale ad avere dei potenziali danni nel tempo. Ma torniamo alla nostra ricetta per l’autoabbronzante. Ci servono:

30 cl di tè forte

3 cucchiai di olio di cocco

2 cucchiai di burro di cacao

3 cucciai di olio di oliva

Come hai letto la lista ingredienti è cortissima ed abbiamo praticamente tutto in casa! Iniziamo con la sua realizzazione facendo scogliere una bustina di tè in 30 cl di acqua. Poi mettiamo in infusione il tempo necessario. Fai sciogliere tutti gli altri ingredienti a bagnomaria in un contenitore. Unisci il tutto e lascia raffreddare.

Adesso puoi applicarlo sulla pelle. Ovviamente ti fermerai quando avrai raggiunto il colore che ti interessa. Non ne serve moltissimo e come hai visto è super economico. Diciamo che se devi comprare tutto al massimo puoi arrivare a spendere circa 10 euro.

Ti ribadiamo nuovamente che se ti esponi al sole, quindi anche quando esci di casa, metti la crema solare per prevenire qualsiasi problematica di salute. Ricorda che mettendola ti abbronzi ugualmente! Ma previeni scottature, e quant'altro. Se poi hai qualsiasi dubbio su nei o macchie solari chiedi al tuo dermatologo o medico di famiglia.