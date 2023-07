Come allargare i tuoi sandali senza doverne comprare di nuovi: il rimedio della nonna funziona sempre

Sai come allargare i tuoi sandali? Non ne devi comprare di nuovi, ma utilizzare il rimedio della nonna: funziona sempre!

Con l’arrivo dell’estate, il nostro armadio è completamente cambiato. Siamo passati da maglioni pesanti che ci tenevano al caldo, a magliettine sempre più piccole e striminzite. Da sciarpe e cappelli, a pettinature sempre più alte pur di non avere i capelli che scendono lungo il collo. Da scarpe chiuse, a sandali aperti, perché anche i nostri piedi hanno bisogno di respirare aria pulita ed evitare di star chiusi lì, sudando ed emanando cattivi odori.

Spesso però, capita che i sandali ci vadano un po’ stretti, soprattutto dopo averli comprati. Se siamo certi che si tratta del nostro numero non dobbiamo riportarli indietro, né tantomeno gettarli via. Piuttosto dobbiamo allargarli utilizzando il rimedio della nonna: funziona sempre!

Vuoi allargare i tuoi sandali, senza doverli gettare via? Ecco come devi fare con il metodo della nonna

Abbiamo detto che in estate cerchiamo in tutti i modi di indossare indumenti freschi e soprattutto traspiranti, che consentano alla nostra pelle di sudare il meno possibile. Si parla di shorts, vestitini, magliettine corte o a giro maniche e così via. Si cercano sempre delle soluzioni alternative per poter sentire meno caldo. Ma un’altra parte del nostro corpo che risente tantissimo di questa stagione sono i piedi: quest’ultimi, se vengono ‘chiusi’ nelle scarpette da ginnastica o semplici scarpe chiuse, tendono a soffrire tantissimo il caldo.

Per questo motivo si sceglie spesso di indossare meravigliosi sandali (vedi come eliminare i cattivi odori da quest’ultimi), comodissimi! Può capitare, però, che quest’ultimi siano un po’ stretti appena acquistati e che abbiano bisogno di essere ‘allargati’. Come possiamo fare? Utilizzando il metodo della nonna che vedremo di seguito.

A chi non è mai capitato di innamorarsi di un paio di sandali e poi rendersi conto che, indossandoli, erano strettissimi? Ebbene, per far sì che potessero allargarsi si è pensato al rimedio della nonna che, da anni ormai, appare super efficace. Per realizzarlo e renderlo quindi possibile, abbiamo bisogno semplicemente della carta di giornale. Basterà inumidire la carta di giornale, appallottolarla e riporla in dei calzini, per poi metterli nei sandali. Lasciarla lì per qualche ora e vedere sin da subito il risultato: sarà incredibile!

Il secondo metodo consiste invece nell’utilizzo del ghiaccio. Quest’ultimo è semplice ed economico, infatti basterà mettere dell’acqua in una bustina per alimenti e poi riporre quest’ultima in freezer. Al termine possiamo poi riporlo nei sandali ed aspettare che quest’ultimi si allarghino. Potrebbe essere un’ottima alternativa al rimedio precedente.