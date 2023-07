Puoi sembrare magra se scegli il costume giusto, ma se lo sbagli sembri grassa | I trucchi degli esperti

La prova costume è arrivata ma se non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi? Niente panico risolvi facilmente così!

Forse abbiamo iniziato troppo tardi a stare attente alla dieta, oppure non abbiamo messo il nostro massimo impegno. Altrimenti ci sono stati dei piccoli inconvenienti sul nostro cammino ma di una cosa siamo certi non ci sentiamo in perfetta forma fisica per andare al mare.

Non dobbiamo però disperare assolutamente perché oggi veniamo in vostro soccorso. Vi starete chiedendo in che modo vero? Vogliamo consigliarvi alcuni costumi che ci possono aiutare a nascondere in modo perfetto qualche chiletto di troppo, siete curiose? Continuate a leggere!

Costumi per sembrare magre? Eccoli

Se la prova costume non è andata come speravi e ti vedi allo specchio con qualche rotolino di troppo non ti devi sentire triste perché c’è il modo di risolvere tutto! E poi ricorda sono anche iniziati i saldi da poco quindi potresti comprare uno di questi tre costumi che stiamo per consigliarti anche ad un prezzo oltre che vantaggioso.

Si perché il nostro alleato segreto sarà proprio il costume! Con questi modelli ti sentirai e ti vedrai allo specchio immediatamente più magra. Sono modelli perfetti per darci una mano a camuffare quello che non vogliamo mostrare agli altri. Quindi il mare, il sole ed il relax sono dietro l’angolo!

Iniziamo quindi, senza altri indugi, a vedere cosa possiamo comprare. Il bikini a vita alta. Questo modello esalterà le nostre naturali curve ed è molto di moda. Se poi lo scegliamo con drappeggi riusciamo anche a togliere lo sguardo delle altre persone dalla zona della pancia! Se vuoi puoi trovare un modello bellissima da Asos al costo di 23.99.

Un’altra opzione è quella del costume intero con scollatura a V. In commercio ci sono moltissime fantasie quindi hai solo che l’imbarazzo della scelta. Mi raccomando è importante fare attenzione allo scollo, lui ti aiuta con la figura perché ti farà sembrare più magra.

In questo caso un modello molto interessante è quello proposto da Calzedonia ad un costo di 59 euro. Arriviamo all’ultimo consiglio. Puoi optare anche per il costume intero modellante. Questi modelli sono creati appositamente per sembrare più magre! Li trovi di tantissime case, come Yamamay oppure Bonprix.

Insomma con qualche piccolo aiuto possiamo tranquillamente andare al mare e nascondere qualche piccolo difetto che non ci piace mostrare, non male vero? Se vuoi prova anche Un semplice gesto per sembrare subito più magra: il trucco di Meghan Markle