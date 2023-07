3 libri per bambini da portare in vacanza con la famiglia, i più quotati

Da non perdere i 3 libri per bambini da portare in vacanza con la famiglia, ecco i più quotati. Tutte le informazioni e i suggerimenti utili.

In estate è buona cosa tenere impegnati i bambini con la lettura di buon libro, oltre a quelli che sono assegnati dalla scuola per i compiti delle vacanze. I libri aiutano i bambini ad allenare la lettura e sviluppare la creatività e la fantasia. L’importante è scegliere quelli più adatti alla loro fascia di età, evitando le letture troppo difficili e pesanti, a meno che non siano loro a chiederle. Dopotutto è sempre vacanza.

La letteratura per l’infanzia in Italia propone una varietà molto ricca di titoli di tutti i generi, per tutti i gusti e tutte le età. Dalle storie avventurose e fantastiche a quelle della vita di tutti i giorni. I bambini hanno un vastissimo catalogo a loro disposizione, tra cui è perfino difficile scegliere.

Tanti sono i libri per bambini interessanti, avvincenti, curiosi, che fanno divertire e anche riflettere. Qui vi proponiamo una selezione di 3 libri per bambini imperdibili, da portare in vacanza questa estate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

I 3 libri per bambini da portare in vacanza con la famiglia

Scegliere soltanto 3 libri per bambini per le vacanze di questa estate non è certo facile. Di titoli bellissimi, tutti da leggere, ce ne sono moltissimi. I libri che vi proponiamo qui sono per diverse fasce di età, comunque adatti a bambini che frequentano le elementari. Ecco cosa dovete mettere in valigia prima di partire. I vostri figli saranno molto contenti di leggere queste storie, imparare cose nuove e sognare.

Una lettura per bambini dai 3 anni di età è il libro “Bimbo birbone e il viaggio per mare”, delle autrici svedesi di libri per bambini più amate: scritto da Barbro Lindgren, e illustrato da Eva Eriksson. Tradotto in italiano da Laura Cangemi e uscito nel 2023 per Iperborea. Il libro racconta la storia avventurosa di un bambino che parte per un viaggio in mare, dove il mare è il tappeto blu di casa e la barca una cassetta di legno con uno spazzolone come albero e il grembiule della mamma come vela.

Per bambini più grandi, dai 5 anni, è invece il libro “Alla ricerca dell’uccello arcobaleno”, di Nora Brech, pubblicato da Terre di Mezzo nel 2023, tradotto da Eva Valvo. Protagonista è la professoressa Piuma, una esperta ornitologa disperata perché il meraviglioso uccello arcobaleno è in via di estinzione. Saranno i suoi amici i Kim e Carl ad aiutarla, partendo alla ricerca di una femmina, in un viaggio avventuroso tra specie mai viste e paesaggi lussureggianti.

Infine, per i bambini dagli 8 anni, consigliamo il libro “Acqua”, della famosa autrice inglese Catherine Barr, illustrato da Christiane Engel e tradotto da Federica Rupeno, per Editoriale Scienza. Anche questo è un libro uscito nel 2023, che racconta l’acqua dolce sulla Terra da differenti punti di vista. Ogni forma di vita sulla Terra ha bisogno di acqua per sopravvivere e le acque dolci sono tra gli habitat più ricchi di biodiversità. Purtroppo minacciate dai cambiamenti climatici. Un libro che spiega ai bambini uno dei grandi problemi del nostro tempo.