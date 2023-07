Battesimo estivo? Attenta al look! Dovrai scegliere solo questi colori per essere chic e bella: non fare brutta figura

Sei stata invitata ad un battesimo estivo? Ecco quali colori scegliere per non fare brutta figura: il tuo look sarà perfetto!

Nonostante faccia caldissimo e le temperature sembrano essere insopportabili, le famiglie non si risparmiano a scegliere la data del battesimo del proprio bambino proprio in questo periodo. Si sa, l’estate è periodo di feste (comunioni, battesimi e matrimoni), forse proprio per il bel tempo, per la vasta scelta della location e per i colori accesi che possono essere utilizzati per abbellire il tutto.

La domanda che ogni invitata si pone, quando arriva la partecipazione per il tanto atteso battesimo del pargoletto, è “come mi vesto?“. Vediamo insieme quali sono i colori da scegliere per avere un look perfetto ed impeccabile, affrontando così al meglio il battesimo estivo. Pronte?

Indossa questi colori per il battesimo estivo e sarai perfetta! Ecco come creare un look davvero unico

Quando si è invitati ad un battesimo (vedi anche quali regali dover fare per questo evento), o ad una comunione, matrimonio, cresima e qualsiasi altro sacramento, si deve sempre tenere conto che si tratta di un evento formale. Pertanto bisogna sapersi vestire adeguatamente, senza esagerare nella scelta del proprio look, ma restando molto sobri. Sicuramente lo stile di ogni invitato sarà diverso da quello di un altro, per fortuna non tutti siamo uguali, e nessuno vieta di mostrarlo in pubblico. Ma, contemporaneamente, bisogna tener conto che ci sono delle ‘regole’ da seguire secondo il galateo e di seguito ne vedremo alcune.

Per avere un look impeccabile ad un battesimo estivo, bisogna puntare sui seguenti consigli: