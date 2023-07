Da non perdere: la magica “spugnetta” che copre i capelli bianchi in un solo passaggio, sta andando a ruba. Tutte le informazioni utili da conoscere.

La ricrescita dei capelli bianchi è il tormento di tutte le donne, ma anche degli uomini. Che fare in questi casi? Andare dal parrucchiere a rifare la tinta? Fare a casa da soli, anche soltanto con un riflessante? Oppure usare quegli spray coloranti o applicatori con spazzolino, tipo mascara, per il ritocco delle radici imbiancate? Come regolarsi?

Molto dipenderà dalla lunghezza della ricrescita e da quanto sono folti i capelli bianchi. Se cominciano ad essere diversi centimetri c’è solo una cosa dare: rifare la tinta, che sia dal parrucchiere o in casa. Se invece le radici sono appena imbiancate, e dall’ultima tinta non è passato nemmeno troppo tempo, allora si possono usare gli strumenti per il ritocco.

Dovete sapere che non ci sono solo spray e mascara. Esiste anche una spugnetta miracolosa o magica che applicandola sui capelli bianchi li fa sparire. Nel senso che li tinge. Uno strumento pratico e davvero molto utile. Lo conoscevate? Scopriamo insieme di cosa si tratta. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La magica “spugnetta” che copre i capelli bianchi in un solo passaggio

La spugnetta magica che copre i capelli bianchi con una sola applicazione viene dalla Corea, dove è molto diffusa. Non è un caso, avendo i coreani i capelli neri, nerissimi, e volendo coprire i primi capelli bianchi o la ricrescita di capelli già tinti. Per avere la spugnetta copri capelli bianchi non dovete andare fino in Corea e nemmeno acquistarla su siti di e-commerce esteri. La trovate anche in Italia, nei negozi di cosmetici più forniti e nei comuni store online.

La proprietà coprente, va precisato, più che dalla spugnetta, che è un applicatore, è dovuta al colorante. Nello specifico, questo tipo di correttore per capelli bianchi utilizza una polvere simile a quella dell’ombretto. Raccogliete un po’ di polvere ombretto colorante con la spugnetta e l’applicate alla radice dei capelli tamponando. Questo strumento serve non solo a coprire la ricrescita del capelli bianchi ma anche a colorare quelle zone dove i capelli sono radi.

Quindi è un buon prodotto anche per chi ha avuto una forte perdita di capelli a seguito di stress o malattia. L’ombretto copri capelli bianchi o zone diradate del cuoio capelluto lo trovate in varie colorazioni. Biondo e dorato, nero e varie gradazioni di marrone. La polvere colorante è impermeabile e anti-sudore. Dunque non viene via con l’acqua né quando sudate. Potete acquistare questo prodotto su Amazon a pochi euro.