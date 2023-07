La maledizione dell’amore sbagliato: ce l’hai anche tu? Se hai questi ‘sintomi’ allora puoi dirlo forte|Scoprilo subito

In amore c’è chi è più o meno fortunato, ma alcune persone sembrano abbonate alle storie sbagliate. La questione è seria e ha radici psicologiche profonde.

Non è facile trovare la propria dolce metà e soprattutto da giovani è facile prendere qualche abbaglio. Si sbaglia e ci si rialza, cercando una persona migliore e più adatta. Se però pare che ogni storia fili a senso unico senza ottenere l’amore che si spera forse dipende anche da chi si ritrova ogni volta con il cuore spezzato. Per quanto ci piacciano le storie drammatiche un rapporto autentico dovrebbe rendere felici e non far soffrire.

La radice del problema raramente è una sola, ma è chiaro che collezionare delusioni in campo sentimentale a un certo punto desta preoccupazione. Molto spesso c’è chi ama una persona che sa non essere la più adatta, ma resta sperando di poterla cambiare. Uno dei segnali allarmanti è proprio l’avere la sindrome della crocerossina, convinta di poter “salvare” qualcuno da sé stesso. Chi cerca rapporti di questo tipo lo fa perché così si sente utile e non pensa di meritare amore in modo disinteressato.

La concezione sbagliata di amore

In questo modo però si rischia solo di essere strumentalizzati da chi nota questa caratteristica. Per stare bene in una relazione occorre saper dare importanza anche a sé stessi. Ovvio che si cambi in un rapporto, ma se uno dei due si annulla non è segno di una storia felice. Anzi, è la strada per l’infelicità.

La persona giusta tarda ad arrivare se si cerca nei posti sbagliati ma soprattutto per i motivi sbagliati. Gli eterni romantici che si nutrono di romanzi d’amore faranno fatica a riconoscerlo quando lo trovano. L’ideale del principe azzurro non esiste, o comunque avrà dei difetti come tutti. Se si cerca la perfezione si resterà delusi, oltre a soffermarsi in modo superficiale sull’aspetto esteriore di una persona o sulle sue risorse.

Lo stesso discorso vale per chi cerca nelle relazioni un modo per riscattarsi, per affermare il proprio valore. In questo modo finirà solo per usare la persona con cui sta, o senza vederla davvero come un partner ma un mezzo. Anzi, in molti casi questo porterà a un rapporto squilibrato e possessivo che finirà con lo sfaldarsi in breve tempo. Essere gelosi in modo ossessivo è un segnale chiaro del fatto che non ci si trovi con la persona adatta.