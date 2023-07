I 10 alimenti che fanno dimagrire di più: torni magra senza fatica se li mangi, ma quasi nessuno lo fa

Senza farsi stilare un piano nutrizionale da un dietologo ci sono alimenti che sono utili per perdere peso. Non devono mancare nella nostra alimentazione.

Parlando di alimenti dietetici viene da pensare a qualche integratore o a qualche frutto modificato in laboratorio. Invece molti dei cibi che aiutano a bruciare calorie si mangiano nel quotidiano, ma non in quantità sufficiente. Per dare loro un ordine vedremo per primi quelli con cui iniziare la giornata. A colazione per stare leggeri non deve mancare lo yogurt al naturale. Scegliendo quello senza zuccheri aggiunti il suo contenuto calorico sarà molto basso e in più aiuta al digestione la flora batterica intestinale.

In aggiunta si può prevedere la frutta fresca, chiaramente meglio se di stagione. In particolare i frutti di bosco contengono poche calorie e in più sono ricchi di antiossidanti e aiutano il sistema immunitario. Anche le banane, le pesche e le mele sono frutti da prevedere sia a colazione che per lo spuntino al posto delle merendine. Meno di frequente invece l’uva che ha un forte contenuto zuccherino.

Per chiudere la colazione o i pasti una o due tazzine di caffè al giorno sono una buona abitudine per stimolare il metabolismo. Basta non esagerare con la quantità per evitare di assumere caffeina in dosi ragguardevoli. In alternativa per chi non amasse questo sapore c’è la possibilità di sostituirlo con una tazza di tè verde. Almeno con questa bibita non ci sono limiti.

Per pranzo e cena leggeri ecco cosa non deve mani mancare in tavola

Passiano ora alle portate principali. L’ideale per chi ama i secondi sono il pesce magro o la carne bianca, in particolare quella di volatile. Se cucinati al forno o con un filo d’olio sono ottimi per un pasto non troppo pesante e adatto a una dieta bilanciata. Basta non esagerare con il condimento per non aggiungere troppi grassi ed evitare la frittura. Come contorno le verdure a foglia verde sono perfette da alternare alle patate perché leggere e ricche di fibre. Ma si può anche fare un mix di ortaggi che dà anche colore al piatto.

Tra le spezie che tornano utili nella dieta c’è il peperoncino, stimolante per il metabolismo e anche per la salute della circolazione. Anche la curcuma, per quanto non troppo popolare fra le spezie è un alleato per dimagrire, in quanto contiene i livelli di zuccheri nel sangue. Può tornare utile anche nell’alimentazione di chi soffre di diabete.

Fra gli ultimi si può citare un alimento popolare per le sue proprietà che guarda caso è utile anche per dimagrire: la radice di zenzero, essiccata o infusa in acqua. Già, l’acqua: sapevate che berne due litri aiuta a dimagrire e previene la ritenzione idrica?