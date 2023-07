Li hai mai puliti? I punti della casa che accumulano più batteri di quanto si pensi

Li hai mai puliti? Ecco i punti della casa che accumulano più batteri di quanto si pensi. Tutte le informazioni utili.

Anche quando prestiamo cura e attenzione alle pulizie della casa, ci sono sempre dei luoghi o dei punti che tendiamo a trascurare o dimenticare, senza farci troppo caso. Posti che sembrano non sporcarsi mai o che sono difficili da raggiungere e che dunque non puliamo quasi mai o addirittura mai oppure puliamo male. Si tratta, tuttavia, di un grosso errore perché questi punti della casa possono accumulare molto sporco e numerosi batteri.

Ad un’analisi attenta possiamo rimanere stupefatti di quanti batteri possono esserci in alcuni angoli e luoghi della casa che non consideriamo sporchi o non igienici ma che non puliamo bene o, peggio, non puliamo mai e possono essere pericolosi per la nostra salute e il nostro benessere. Qui di seguito, vi diciamo quali sono questi punti della casa che tendiamo a trascurare nelle pulizie, quanto possano essere sporchi e pericolosi e perché pulirli con attenzione. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

I punti della casa che accumulano più batteri di quanto si pensi

Quando puliamo la nostra casa, alcuni luoghi, angoli e punti tendono ad essere dimenticati, vuoi per la fretta vuoi perché sono difficili da pulire oppure perché tendiamo a darli per scontati. Invece, gli esperti di igiene hanno sottolineato come sia poco salutare e poco igienico trascurare la pulizia di questi posti. Alcuni di questi luoghi possono accumulare fino a 2mila gruppi batteri. Il solo pensiero dovrebbe farci correre a pulirli subito.

Sappiamo che non tutti i batteri sono pericolosi per la salute, anzi, ma alcuni possono esserlo in modo molto serio. Pensiamo ad esempio all’Escherichia coli, batterio delle feci molto diffuso in acque inquinate da scarichi mal funzionanti, che può trovarsi anche in un bagno di casa poco pulito. Questo batterio causa infezioni gastroenteriche che in alcuni casi possono essere anche gravi. Alle infezioni batteriche, poi, sono particolarmente esposti i soggetti più deboli, come bambini e anziani.

Ecco perché è importante pulire bene la casa, anche negli angoli più nascosti e soprattutto il bagno, in tutte le sue parti, dove si accumulano più facilmente i batteri. I punti del bagno dove si accumulano più facilmente grandi quantità di batteri sono la porta a vetro della doccia e le sue guarnizioni, manici e maniglie di porte, finestre, armadi, armadietti e cassetti. Quante volte vi ricordate di pulirli?

Bisogna ricordarsi anche di pulire bene l’interno della lavatrice, dove possono accumularsi i batteri di tutti i panni sporchi che laviamo quotidianamente. Un lavaggio ordinario con detersivo può non bastare. Pertanto è bene fare ogni tanto un lavaggio a lavatrice vuota con un buon prodotto igienizzante. Anche la cucina può essere un ricettacolo di batteri, anche qui nelle maniglie dei cassetti, del forno in particolare, che magari tocchiamo con le mani unte, di porte e finestre. Ricordatevi anche di pulire il forno a microonde.

Non dimenticate, poi, gli impianti di aerazione e ventilazione, in particolare del bagno e della cucina, dove tendono ad accumularsi enormi quantità di batteri. Il batterio della legionella può contaminare l’impianto dell’aria condizionata.

Nel resto della casa, invece, i punti che accumulano sporco e batteri ma che si puliscono poco sono il telecomando, gli interruttori della luce, sempre le maniglie di porte e finestre e soprattutto la maniglia del portone di casa. Ricordatevi di pulirli, basta un buon prodotto igienizzante universale.