Da sapere: anelli e collane quando è meglio non metterli in spiaggia. Tutte le informazioni utili da conoscere e i consigli da seguire.

Quando si va in spiaggia per prendere il sole, e fare il bagno, ci sono diverse precauzioni da prendere. La prima è evitare le ore più calde, specialmente nei giorni di ondate di calore, a meno che siate abituati al caldo e già abbastanza abbronzati. La seconda, fondamentale, è proteggere la pelle con una buona crema solare, con filtri UVA e UVB, adeguata al proprio fototipo. Esistono, poi, altre raccomandazioni che riguardano sostanze o prodotti da evitare, perché dannosi con il sole.

Dobbiamo fare attenzione, in primo luogo, ai farmaci che prendiamo. Alcuni, infatti, possono avere effetti foto sensibili sulla pelle, causando macchie e irritazioni. Ad esempio, evitate di prendere il sole se state seguendo una cura con antibiotici. Occorre evitare, poi, alcuni cosmetici come gli acidi per il peeling, i profumi e altri prodotti a base di alcol o troppo aggressivi per l’esposizione al sole. Esistono, poi, alcuni gioielli che non vanno indossati quando si va in spiaggia, perché potrebbero rovinarsi o annerirsi con il sole e lasciare macchie sulla pelle. Qui vi parliamo di quelli da evitare, in particolare quando si tratta di anelli e collane. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Anelli e collane quando è meglio non metterli in spiaggia

A quasi tutte le donne piace indossare collane, bracciali, anelli, cavigliere e altri gioielli in estate. Con gli abiti più corti e leggeri i gioielli sono più visibili e valorizzano molto gli outfit più semplici. Molte donne, ma anche uomini, non rinunciano ai loro gioielli nemmeno in spiaggia. Ci sono, tuttavia, diverse precauzioni da prendere in questo caso, sia per la nostra protezione sia per quella del gioiello.

Esposti al sole e alla salsedine, infatti, alcuni gioielli potrebbero rovinarsi. Mentre altri potrebbero rilasciare antiestetiche macchie sulla pelle, che potrebbero anche essere tossiche. Quest’ultimo caso si verifica soprattutto con anelli, bracciali e collane di bigiotteria, di scarsa qualità. Un gioiello, infatti non dovrebbe rilasciare residui o macchie di metallo o vernice è se di buona qualità.

Il caldo, il sudore, la sabbia, il sole e la salsedine potrebbero rovinarlo, scolorendolo o annerendolo, ma non dovrebbero macchiare al pelle. Dunque, fate molta attenzione a dove comprate anelli, bracciali e collane di bigiotteria, evitando in particolare di indossare in spiaggia quelli di cui non siete molto sicuri.

I metalli di buona fattura, poi, anche se non macchiano la pelle, possono rovinarsi sotto al sole e per l’effetto della salsedine. Possono appannarsi, annerirsi o perfino danneggiarsi. Mentre le pietre possono diventare opache. Per scongiurare questi rischi, meglio lasciare i gioielli più delicati a casa.

Potete andare sul sicuro, invece, con i gioielli in oro, metallo molto resistente. Quando tornate a casa da una giornata al mare, tuttavia, sciacquate bene i vostro gioielli sotto l’acqua fredda e lavateli con un po’ di sapone neutro. Ricordate, poi, che indossando sempre anelli, bracciali e collane sotto al sole, questi lasceranno il segno sull’abbronzatura!