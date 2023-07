Vuoi truccarti ma non hai molto tempo? Ecco come riuscirci in 5 minuti: il risultato è sorprendente

Sei sempre di corsa ma vuoi mostrarti bellissima e perfettamente truccata? Ecco come riuscirci in pochi minuti! Devi provarlo assolutamente.

Quando la mattina ci prepariamo per andare a lavoro abbiamo sempre i minuti contati. Ovviamente anche se vogliamo uscire per qualsiasi commissione. Siamo sempre di corsa perché ci sono mille cosa da fare tra casa, lavoro, figli e quant’altro. Noi oggi però vi vogliamo mostrare come possiamo truccarci in pochissimo tempo.

Ci basteranno solamente cinque minuti per essere perfette. Vi sembra poco tempo? Non è assolutamente vero, basta conoscere qualche piccolo trucchetto. Quindi non ci dilunghiamo troppo ed andiamo a vedere che cosa possiamo fare. Una volta conosciute queste tecniche difficilmente tornerete indietro.

Trucco perfetto in 5 minuti? Assolutamente si, fai così

Come dicevamo prima la mattina quando dobbiamo uscire di casa il tempo sembra che scorra al doppio della velocità. Anche se ci svegliamo presto siamo sempre in ritardo con la nostra ipotetica tabella di marcia, capita anche a voi vero? Ecco quindi che saltiamo alcuni passaggi quando ci trucchiamo, ma non servirà più da questo momento in poi.

Si perché vi sveleremo i trucchi per avere un make up perfetto e super naturale. Ma iniziamo subito. Come prima cosa vediamo cosa ci occorre avere. Ovviamente un fondotinta o una bb cream, in base a quello che utilizziamo. Un correttore, un ombretto nude, la cipria, il fard e la matita per le sopracciglia.

Non possono mancare poi il mascara, un rossetto o un gloss. Come prima cosa stendiamo il nostro fondotinta sul dorso della mano e stendiamolo con la spugnetta, per avere una base compatta. Se abbiamo un fondotinta compatto utilizziamo la sua spugnetta. Adesso passiamo al correttore che ci permette di nascondere qualche segno della stanchezza di troppo.

Prendiamo quindi la cipria ed il fard. Con il pennello adatto stendiamo il prima sulla parte centrale del nostro viso. Adesso mettiamo il fard solamente su gli zigomi ma non esageriamo troppo. E’ il momento delle sopracciglia. Disegniamole con la matita in modo naturale, in alcuni casi serve solamente riempirle un pochino e nulla di più.

Possiamo passare agli occhi con il nostro ombretto nude che applicheremo su tutta la palpebra. Abbiamo anche una matita colorata? Perfetto mettiamola sulla rima superiore dell’occhio. Dedichiamoci poi con attenzione al nostro mascara è un passaggio fondamentale per aprire lo sguardo. Ultimo dettaglio le labbra.

La scelta dipende dal nostro gusto, quindi o mettiamo un gloss oppure un rossetto il tempo è quasi identico. Ecco quindi che in appena cinque minuti abbiamo realizzato un look completo che ci farà apparire fresche come una rosa, anche se non abbiamo chiuso occhio durante la notte.

