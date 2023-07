Hai le unghie fragili, non disperare con questo metodo ritornano forti e belle

Le tue unghie si stanno indebolendo? Ecco cosa puoi fare per migliorarle. Sono tutti consigli semplici ma che funzionano veramente.

Può succedere che in alcuni periodi della nostra vita le unghie siano maggiormente fragile. Ci sono vari motivi dietro. Noi oggi ti aiuteremo a capire come possiamo renderle nuovamente forti e sani in modo semplice e senza troppa fatica. Sei curiosa di sapere come?

Continua a leggere il nostro articolo per scoprire tutto quello che si nasconde dietro a delle unghie fragile, non è poi così semplice e scontato. Ma non dobbiamo disperare riusciremo a risolvere il problema in men che non si dica e torneremo ad avere unghie forti.

Unghie fragile? Risolviamo in modo facile

Sappiamo molto bene che le unghie sono una protezione per quanto riguarda le nostre dita ma non solo. Sono una sorta di primo biglietto da visita verso il mondo esterno. Capita però che siano fragili. Per chi non lo sapesse sono costituite da cheratina, ovvero la stessa sostanza che troviamo nei capelli e nella pelle.

Se le nostre unghie sono fragili si possono spezzare, sfaldare o dare fastidio letteralmente. Tralasciando poi la parte puramente estetica. Ma cosa può influenzare le nostre unghie tanto da renderle fragili? Ci sono vari aspetti, come le cattive abitudini alimentari. Magari una dieta priva dei nutrimenti essenziali come le vitamine ed i minerali le rende più fragili del solito.

Oppure l’utilizzo assiduo di prodotti chimici, o trattamenti estetici in numero esagerato come lo smalto semipermanenete oppure i vari gel. Ma anche la scarsa igiene delle unghie può fare in modo che si indeboliscano e siano preda di infezioni. Ci sono quindi moltissimo motivazioni.

Ma cosa possiamo fare in modo attivo noi per rendere le nostre unghie forti? Come prima cosa dobbiamo avere un’alimentazione equilibrata. Lei ci aiuta con tutto il nostro organismo. Dobbiamo mangiare sempre tutto. Anche l’idratazione è molto importante, specialmente con questo forte caldo.

Proteggiamo poi le nostre mani quando facciamo i lavori in casa. Spesso esponiamo le mani a prodotti chimici molto aggressivi ed ecco che le nostre unghie, a lungo andare, si rovinano. Mantieni poi le unghie sempre ben tagliare, utilizza una lima oppure un tagliaunghie ma non le strappare o spezzare.

Igienizza sempre questi attrezzi e non li condividere con altre persone. Non usare le tue unghie per far leva o aprire cose. Ricordati di mettere la crema solare anche sulle mani, proteggerà in questo modo anche le unghie. Idrata sempre le cuticole, non devi attendere che si secchino e si rompano.

Se metti sempre lo smalto alterna periodi assolutamente senza niente! Hai deciso che vuoi anche rinforzarle? Ottimo, puoi seguire questa sorta di routinne. Come prima cosa utilizza una base rinforzante che puoi trovare sia nelle profumerie che in parafarmacia.

Applica poi creme e oli specifici per le unghie. Utilizza dei trattamenti che hanno come ingrediente il calcio ed integra la tua alimentazione con delle vitamine. In questo ultimo caso però chiedi sempre prima consiglio al tuo medico curante. Le tue unghie torneranno in perfetta forma nel giro di poco tempo con i nostri consigli.

Come hai visto non è nulla di difficile o particolarmente complicato, quindi inizia subito! Se questo articolo ti è piaciuto prova a leggere anche Look estate 2023, comincia dalle unghie: le tendenze nail più fashion in arrivo dai social