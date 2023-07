“Tradire fa bene alla coppia” lo dice anche un libro: sei d’accordo?

“Tradire fa bene alla coppia”, è una teoria di cui si sente spesso parlare, anche se chi ha subito un tradimento potrebbe non essere d’accordo.

In un rapporto sentimentale non può mancare la fiducia, che risulta essere ancora più importante, se possibile, rispetto all’amore che dovrebbe legare le due componenti della coppia. Non è pensabile, infatti, stare con qualcuno e dubitare ogni volta o quasi lui/lei dica qualcosa, arrivando a ritenere non solo che menta, ma che possa approfittare di ogni circostanza utile per poter fare qualcosa di poco gradito all’altro.

L’apice di questo lo si ha ovviamente quando si arriva a compiere un tradimento, fatto che non può che essere ritenuto grave e spesso imperdonabile da parte di chi lo subisce. Chi si rende protagonista di questa azione, però, potrebbe provare a giustificarsi e arrivare a sostenere una teoria di cui si sente spesso parlare: tradire fa bene alla coppia. Ma è davvero così?

“Tradire fa bene alla coppia”: ma è davvero così?

Nel momento in cui il partner ci confessa un tradimento non si può che sentirsi smarriti, soprattutto perché non si è comportato in modo onesto. A quel punto possono esserci due strade: perdonare e provare a dimenticare ricostruendo il rapporto su nuove basi o, in alternativa, chiudere tutto pensando che la fiducia reciproca che dovrebbe esserci sia ormai quasi minata. Nella prima categoria potrebbero rientrare quelle persone che sostengono una vecchia teoria, che per alcuni risulta comunque inconcepibile: tradire fa in realtà bene alla coppia.

A portare avanti questo pensiero è il giornalista Giuseppe Cruciani, uno che si è sempre distinto per la sua capacità di essere anticonformista, a tratti dissacranti, incuranti delle conseguenze che questo potesse generare. Nel suo libro “Coppie. Storie di desiderio e trasgressione” lui sostiene proprio questo concetto: la volontà di tradire il partner nasce spesso da un’attrazione fisica nei confronti d’ un’altra persona, soffocare questo desiderio porterebbe però a non dare ascolto a una parte di sé, al punto tale da sentirsi frustrati. Questo stato d’animo non può che rendere infelici e a trasferire questo nel rapporto di coppia, che non potrà essere più come prima.

Insomma, proprio il pensiero contrario della maggioranza delle persone. Ascoltare il proprio desiderio di trasgressione è importante perché, in alternativa, si potrebbe per rinfacciare al compagno/a ufficiale di non averlo fatto.

Reprimere gli istinti è un errore

Tradire fa bene alla coppia quindi se ci si guarda negli occhi e si parla apertamente, anche in riferimento a quello che si pensa, compresa l’attrazione per un’altra persona. Se il partner ci svela di avere queste pulsioni si dovrebbe quindi apprezzare il gesto come la volontà di essere trasparenti e sinceri, principio fondamentale perché una coppia sia solida.

L’idea di Cruciani smonta quindi molte delle teorie che abbiamo ascoltato per anni, innanzitutto quella secondo cui sesso e amore debbano coesistere. “Vivo la mia vita in nome del libertinismo – sono le parole del giornalista a ‘Brescia Oggi’ -. La mia vita sessuale è florida e non è riservata a una sola persona. La nostra cultura religiosa ci ha riempito la testa di bugie e falsità, come l’idea che sesso e amore siano una cosa sola. Io posso amare una persona, ma allo stesso tempo avere rapporti sessuali con altre“.

Non è stata casuale nemmeno la scelta dell’autore della prefazione del testo: Pupo, uno che non ha mai nascosto la sua poligamia. “Lui ha una moglie e una fidanzata, vive due relazioni in contemporanea. E la sua vita è in equilibrio, entrambe sono consapevoli della presenza dell’altra” – ha concluso.