Sono irrinunciabili se hai 40 anni: con questi colori perdi subito 20 anni e sembri magra e slanciata. Vedrai

Vuoi un colore che ti faccia sentire subito più giovane? Ecco quale devi scegliere, non puoi assolutamente sbagliare!

Il tempo inizia a passare anche per te? Sai che la scelta del colore è molto importante? Noi oggi ti sveleremo quali sono quelli perfetti da indossare quando si hanno più di quarant’anni. Siamo assolutamente certi che tutti ti faranno i complimenti una volta scelto uno di questi colori.

Quindi prima di andare dal parrucchiere dai un’occhiata al nostro articolo per rimanere senza parole e controllare se il colore che hai scelto è quello che ti farà sentire bene. Ricorda i capelli sono un’aspetto molto importante di noi, sono una cornice per il nostro volto.

Capelli per sentirsi giovani? Scegli questi colori

Hai passato quella fatidica età ovvero i quarant’anni? Sai che è il momento perfetto per cambiare il colore dei capelli e sembrare molto più giovane con un semplice trucco. Si perché possiamo scegliere il colore perfetto che ci fa anche ringiovanire. Non male come possibilità non trovi.

Possiamo perdere molti anni e ricevere i complimenti da tutti. Ricordiamoci che non dobbiamo mai tralasciare di curare i capelli ed il colore perché sono il nostro bigliettino da visita. Anche il taglio, ovviamente, è molto importante! Molto spesso facciamo la tinta per coprire i capelli bianchi e schiariamo troppo.

Sapevi che il biondo non è detto che doni a tutte noi? Stessa cosa se esageriamo con lo scurire i capelli. In questo caso potremmo sembrare troppo spigolose e mostrare più anni di quanti ne abbiamo veramente. Ricordiamoci che è bene scegliere il colore che si addice in modo perfetto al nostro incarnato e alla sopracciglia.

Quindi se siamo molto chiare ci carnagione ed i capelli castano scuro possiamo scaldarli un po’ con i colori medi come il rosso e le sue gradazioni. Se invece siamo olivastre, possiamo giocare con ciocche più chiare sui toni del cioccolato o del nocciola. E se siamo bionde di partenza?

Possiamo far creare una sorta di mix tra biondi caldi e freddi. In questo modo non avremmo alterato in modo eccessivo il nostro colore ma avremmo guadagnato in età. Ricordiamoci poi che sarebbe bene evitare colori troppo scuri come il nero senza giochi di luce.

E' un'ottima idea giocare con punti chiari e scuri in questo modo possiamo anche allungare la durata del nostro colore. Facciamoci consigliare dal parrucchiere per un colore che vada bene anche con il nostro sottotono di pelle. Adesso che conosci tutte queste informazioni non ti resta che chiedere consiglio al tuo parrucchiere di fiducia!