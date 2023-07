Da sapere: prevenire o ridurre le rughe non è solo una questione estetica, ecco come influisce su tutto l’organismo. Le informazioni utili da conoscere.

A nessuno piacciono le rughe, non alle donne ma nemmeno agli uomini. I segni del tempo sulla pelle le fanno perdere elasticità e luminosità, facendola quasi sembrare malata, quando sono molto profondi. Non si tratta di voler cancellare completamente le rughe, sono inevitabili, ma di prevenire quelle peggiori, ridurle o distenderle. A questo scopo, sono sicuramente utili la cosmesi, come le creme, i sieri e altri prodotti, e i trattamenti estetici, come le iniezioni di acido ialuronico, senza bisogno di interventi troppo invasivi.

La cura della pelle è sicuramente molto importante ma non basta. Le rughe si prevengono seguendo corretti stili di vita che hanno ricadute positive anche sulla salute di tutto l’organismo. Smettere di fumare è la prima regola, poi alimentarsi in modo corretto, evitando gli eccessi di grassi e soprattutto di zuccheri, esporsi al sole con prudenza, riposare adeguatamente e cercare di evitare lo stress, ridurre il consumo di alcol, bere tanta acqua e anche fare attività sportiva.

Insomma, nella prevenzione delle rughe c’è molto di più. Del resto una persona in buona salute ha generalmente un aspetto gradevole e sembra più giovane, perché tende ad avere meno rughe o altri segni del tempo. Di seguito, vi riportiamo i dettagli, con tutto quello che dovete sapere.

Prevenire o ridurre le rughe non è solo una questione estetica

Curare la pelle, prevenire e ridurre le rughe è fondamentale non solo per avere un aspetto gradevole e un viso sano. Serve anche perché assicura una migliore salute per tutto l’organismo. Recenti ricerche scientifiche, infatti, hanno scoperto che una pelle trascurata e con molte rughe finisce per danneggiare anche il resto dell’organismo, accelerando il processo di invecchiamento. Questo accade perché la pelle con rughe marcate ed evidenti segni di invecchiamento rilascia in circolo delle molecole che danneggiano anche gli altri organi.

Tutta colpa delle cellule senescenti che rilasciano radicali liberi, citochine e altre sostanze infiammatorie che oltre a invecchiare la pelle, con rughe, segni, macchie e perdita di elasticità, favoriscono anche l’invecchiamento degli altri organi, accelerando il loro naturale processo di decadimento e favorendo la formazione di malattie come artrosi, cataratta, calo dell’udito, broncopneumopatie croniche, osteoporosi e decadimento cognitivo.

Può sembrare strano che tutte queste patologie possano dipendere dalla salute della pelle ma nell’organismo umano tutto è collegato e l’aumento di radicali liberi e citochine, come sappiamo, causa questi stati infiammatori dell’organismo responsabili di tante patologie, anche cardiovascolari e anche tumori. Dunque, prendersi cura della propria pelle, prevenendo o riducendo le rughe, seguendo i coretti stili di vita menzionati sopra, aiuta non solo la pelle stessa a mantenersi più giovane e in salute ma anche il resto del nostro organismo.