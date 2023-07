‘Se mi perdo’ il bracciale che tutti i genitori dovrebbero avere: quanto costa e come funziona

Conosci il bracciale ‘Se mi perdo’? Dovrebbero averlo tutti i bambini e i genitori! Ecco quanto costa e come funziona.

Avere un bambino piccolo nella propria vita è sempre un enorme responsabilità. Significa moltiplicare i propri sensi: avere un udito molto più acuto per ascoltare ciò che sta facendo se è nell’altra stanza o accanto ai nostri piedi sul pavimento, avere occhi ovunque, anche dietro la testa, per osservare bene che non si perda, olfatto sviluppato peggio di un cane per sentire se sta succedendo qualcosa. Insomma, con loro la prudenza non è mai troppa!

Quante volt vi è capitato, soprattutto in estate o in luoghi molto affollati, di aver paura di perdere il vostro bambino e non ritrovarlo più? Per fortuna esiste il bracciale ‘Se mi perdo’ che aiuta sia bambini che genitori. Vediamo insieme come funzione, quanto costa ed in cosa consiste.

Conosci il bracciale ‘Se mi perdo’? Indispensabile per i tuoi bambini!

Abbiamo detto che quando ci sono dei bambini, anche piuttosto piccoli, nella propria famiglia, appare sempre più difficile avere tutto sotto controllo e bisogna avere sempre gli occhi ben aperti. Sta arrivando il periodo delle vacanze e sempre più genitori sono preoccupati di portare i propri figli su una spiaggia (vedi anche quali libri portare in vacanza per i bambini). Il motivo è semplicissimo: con tutta la folla che vi è in giro potrebbero perdersi in un attimo, ecco perché bisognerebbe avere un dispositivo che li ‘salvi’. Ed esiste un metodo perfetto per far sì che ciò accada. Si tratta del bracciale ‘Se mi perdo’, studiato appositamente per i bambini.

Questo bracciale si attacca al polso dei bambini, è creato con un materiale ipoallergenico, di conseguenza non vi sono danni alla pelle dei piccoli, e soprattutto è resistente sia all’acqua (mare o piscina), sia ad altissime temperature (come quelle che ci sono ora). Inoltre, una volta a casa, può essere rimosso con molta facilità e messo in lavatrice. Sarà come nuovo.

Sapere come funziona è semplicissimo. Nel momento in cui lo si acquista, ci si collega all’indirizzo web stampato sul braccialetto stesso e si avvia la procedura mediante cui si possono registrare i dati dei genitori del bambino. Se dovesse capitare che il bambino si perda e qualcuno lo ritrovi, è molto semplice ritrovare i genitori. In questo caso bisognerà avvicinare il proprio cellulare al microchip del braccialetto e si aprirà una schermata per poter contattare i genitori del piccolo telefonicamente.

Il braccialetto ha poi una geolocalizzazione attivata, cosicché se il bambino dovesse perdersi un po’ più lontano dalla spiaggia di origine (presupponendo che siamo al mare), riportarlo dai genitore può apparire molto più semplice. Il costo è davvero bassissimo, si parla di circa 24€.