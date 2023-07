Test della borsa: scegli la tua preferita, ti svela cosa ti rende inquieta

Vuoi conoscere qualcosa in più su di te? Prova il nostro test e rimarrai completamente senza parole. Sfidaci!

In questo momento dell’anno è ottimo staccare la spina da tutto e cercare di prenderci qualche giorno per ricaricare completamente le batterie. Si perché in questo modo possiamo affrontare al meglio i giorni lavorativi e tuti gli impegni che abbiamo in inverno.

Il nostro test di oggi poi è davvero semplicissimo dovrai indicarci quale borsa preferisci e scoprire che cosa rivela su di te che non conosci neanche tu. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere ed andiamo a vedere nel dettaglio come funziona. Prendiamoci del tempo per noi e rilassiamoci.

Test della borsa: cosa scoprirai?

Ti sembra che nella tua vita ci sia sempre qualcosa che ti ostacola verso la felicità? Potrebbe essere giunto il momento di cambiare qualcosa. Noi oggi ti vogliamo aiutare con un semplice e simpatico test. Si perché come hai potuto vedere ci sono ben quattro borse diverse e dietro ad ognuna c’è un messaggio per te.

I test come quello di oggi sono super semplici perché non dobbiamo fare conti, o spremere la mente per trovare la soluzione. Dobbiamo semplicemente chiudere gli occhi ed indicare quale delle borse rappresentata in fotografia ci attira maggiormente. Siete pronti a cimentarvi con noi?

Se la tua scelta è ricaduta sulla prima borsa è molto capiente. Questo indica che vuoi sbarazzarti di qualcosa che per te è ingombrante. Devi toglierti i mille problemi che hai nella mente e che nell’ultimo periodo ti fanno sentire debole e non in piena forma.

Devi ritrovare assolutamente la tua serenità. Ti farebbe benissimo un bel viaggio, anche breve, ma devi staccarti dalla tua quotidianità. Sei una persona sempre molto positiva e riuscirai a gettarti tutto alle spalle. La tua scelta è invece la borsa numero due? Vuol dire che sei sempre minimalista in tutto quello che fai. In questo momento però hai un forte dubbio. La vita che stai vivendo è quella che volevi veramente?

Sia dal punto di vista lavorativo che personale. Devi riflettere bene su quello che vuoi veramente e fare in modo che si avveri non lasciare tutto solamente nel sogno, è giunto il momento di reagire veramente. Hai scelto la borsa numero tre? In mente hai sempre e solamente quel super progetto che occupa tutti i tuoi pensieri. E’ il momento giusto per rischiare un po’ nella tua vita.

I tuoi obiettivi sono veramente ad un passo da te e perché non dovresti raggiungerli? Trova il modo di rilassarti e di goderti tutto nella vita, non puoi sempre e solo lavorare. La tua scelta è ricaduta sull’ultima borsa, ovvero la numero quattro? Sei una persona molto empatica sempre.

Riesci ad integrarti in tutte le situazioni della vita e a fare nuove amicizie senza problemi. Conosci molto bene i tuoi punti deboli e quelli di forza ecco quindi che ti riesci sempre a districare dalle mille situazioni che vivi. C’è solamente una cosa che ti allontana. dalla felicità, ovvero non trovi il coraggio di dire cosa vuoi veramente.

Prendi forza la vita è solamente uno e va vissuta in pieno! Ti sei riconosciuto oppure hai scoperto qualcosa di nuovo su te stessa?