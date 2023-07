Vitino assottigliato e sexy con questi facili esercizi a copo libero | Perfetta subito

Hai mai desiderato un vitino assottigliato e sexy? Oggi puoi con questi facili esercizi a corpo libero: i risultati saranno super efficaci.

Avere un vitino assottigliato e sexy era la prerogativa più importante dell’Ottocento e degli anni ’40-’50. Se osserviamo numerosi film, datati un bel po’, ci possiamo rendere conto che l’oggetto più utilizzato dalle donne era il corsetto. Quest’ultimo, che ancora oggi diverse spose utilizzano nel giorno delle proprie nozze, è passato alla storia come un oggetto di tortura. Non sempre le donne desideravano indossarlo, ma erano costrette a causa dei canoni di bellezza imposti in quella determinata società.

Ebbene, per fortuna oggi questi canoni di bellezza sono caduti e avere un vitino assottigliato e sexy resta un semplice desiderio, ma non un obbligo. Se però si desidera realizzarlo, dobbiamo prendere in considerazione l’allenamento di quella determinata parte del corpo. In che modo? Mettendo in pratica alcuni semplici esercizi a corpo libero: avrete risultati immediati. Vediamoli di seguito.

Se desideri un vitino assottigliato e sexy, devi mettere in pratica questi esercizi: super efficaci!

Sappiamo bene che al giorno d’oggi, per nostra fortuna, i canoni di bellezza stanno cambiando. Ogni donna deve potersi accettare così com’è: curvy o magra che sia. Eliminiamo lo stereotipo della Barbie perfetta, perché è solo una bambola. Eliminiamo lo stereotipo che le donne con un vitino stretto ed un sedere più grande siano migliori delle donne con un addome un po’ più pronunciato ed un grande seno. Ogni donna è bella e perfetta così com’è. Certo, c’è anche chi poi desidera assottigliare la propria pancia, i propri fianchi ed il vitino, ma questo deve essere solo un piacere e non diventare un obbligo imposto o una tortura.

A tal proposito, dal momento che i corsetti sono stati ritenuti ‘dannosi’ per la nostra salute, visti i segni che lasciavano sulla pelle, per ottenere un meraviglioso vitino è bene eseguire degli esercizi perfetti a corpo libero che vediamo di seguito (vedi anche come continuare l’esercizio fisico in vacanza).

Andare in palestra con queste temperature così alte, appoggiarci ad attrezzi che non sappiamo neanche da chi sono stati toccati e se sono stati disinfettati, non è per nulla piacevole. È preferibile che si stia a casa e si compiano alcuni esercizi, efficaci e mirati per questo scopo, per rendere il nostro corpo perfetto. Avremo bisogno di questa serie: