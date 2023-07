Il trucco perfetto per ingrandire gli occhi finalmente svelato dagli esperti | Sarai magnetica come una star

I consigli sul trucco perfetto per ingrandire gli occhi, svelato dagli esperti. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Tutte le donne desiderano avere uno sguardo intenso e affascinante, il trucco è sicuramente un valido aiuto, che aiuta a ingrandire gli occhi. Esistono diversi sistemi, accorgimenti e piccoli trucchi che aiutano ad avere uno sguardo più grande e intenso, grazie al makeup. Qui vi riportiamo alcuni consigli degli esperti e vi suggeriamo come metterli in pratica al meglio e avere così un trucco degli occhi sempre perfetto.

Per avere uno sguardo più intenso con occhi più grandi e profondi, il trucco applicato correttamente può fare miracoli, o quasi. Basta seguire alcuni accorgimenti e i consigli degli esperti di make-up. Piccoli trucchi che possono fare magie. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli sul trucco perfetto per ingrandire gli occhi e avere uno sguardo affascinante. Ecco tutto quello che bisogna sapere e come fare.

Il trucco perfetto per ingrandire gli occhi svelato dagli esperti

Quando si truccano gli occhi, la prima cosa fare, il piccolo trucco da seguire, è realizzare una buona base, in modo da rendere la pelle più uniforme e in grado di tenere maggiormente il prodotti di make-up. Sulla palpebra si può applicare del primer o anche un correttore liquido, da asciugare poi un po’ di cipria per asciugarlo. Primer o correttore aiuteranno il trucco ad aderire meglio alla palpebra e a durare di più.

Dopo la base, iniziate ad applicare un, come base, di colore vicino a quello della palpebra. Applicatelo sulla palpebra mobile e distribuitelo sopra e verso l’esterno. Poi passate un ombretto più scuro, sulla piega esterna dell’occhio, mai nell’attaccatura dell’occhio vicino al naso. Quindi sfumate l’ombretto scuro verso l’esterno e l’alto con un apposito pennello da tenere leggermente inclinato. Per gli ombretti scegliete i colori che più vi piacciono, tenendo conto del colore dei vostri occhi.

Dopo la base e gli ombretti è arrivato il momento di disegnare gli occhi. L’eyeliner è un prodotto perfetto per disegnare linee precise intorno ai vostri occhi, allungandoli. L’eyeliner a penna liquido è l’ideale per realizzare un tratto perfetto. Se avete una buona mano, con l’eyeliner potete cambiare la forma dell’occhio. Per un risultato efficace ma ottenuto con facilità, applicate l’eyeliner nella parte finale dell’occhio, disegnando un tratto spesso e poi assottigliandolo alla fine, verso l’alto, come la coda di un’ala di rondine.

Al posto dell’eyeliner potete usare anche la matita per occhi. Vi ricordiamo anche il kajal di Victoria Beckham. Potete sfumare il tratto di eyeliner sulla palpebra, una volta asciugato, applicando dell’altro ombretto scuro. Poi, stendete il mascara, un buon prodotto che allunghi e infoltisca le ciglia. Infine, non dimenticate le sopracciglia, pettinatele verso l’alto e poi disegnatele e infoltitele con la matita apposita. Il trucco è pronto.