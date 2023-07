Occhio a depilarsi con il rasoio: gli errori da non fare più

Vuoi depilarti prima di andare al mare? Allora evita questi errori con il rasoio: potrebbero essere davvero dannosi per la tua pelle.

Ormai da tempo è arrivata l’estate e sempre più persone, da diversi mesi, nel weekend si recano al mare per poter godere del relax che quest’ultimo trasmette. Finalmente si stacca dal lavoro, dalle faccende domestiche e dalla solita routine quotidiana e ci si concede un po’ di tempo per sé tra abbronzatura, bagno al mare o in piscina (per i lidi che ne posseggono una) e una lettura del libro preferito sotto l’ombrellone. Ma c’è una cosa che ogni donna è costretta a fare prima di andare al mare: depilarsi.

I metodi di depilazione sono svariati e tutti molto efficaci. Vi è la ceretta, il laser, la crema depilatoria ed infine il rasoio. A proposito di quest’ultimo, vediamo insieme quali sono gli errori da non commettere per evitare di irritare la nostra pelle! Scoprirete, di seguito, che li commettete involontariamente anche voi: smettete subito!

Evita di commettere questi errori con il rasoio o rovinerai la tua pelle prima del mare

In estate, rispetto all’inverno, le depilazioni che effettuiamo sul nostro corpo sono molto più numerose (scopri la ceretta araba). Oltre a renderle necessarie per andare al mare, sono indispensabili anche se desideriamo indossare una gonna, un vestitino o semplicemente dei pantaloncini appena acquistati. Insomma, stare con il jeans a gambe lunghe proprio non è ammesso! Per questo gli appuntamenti dalle estetiste sono sempre più numerosi o si consumano interi pacchi di rasoi per depilare ogni singola parte del nostro corpo che riteniamo necessaria.

Purtroppo però, con troppa ingenuità, ci ritroviamo a commettere degli errori che potrebbero essere evitati perché dannosi per la nostra pelle. Vediamo insieme di quali parliamo.

Tra gli errori più comuni che tendiamo a commettere, troviamo: