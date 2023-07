Allarme sudore bambini: corri subito ai ripari contro la terribile disidratazione estiva

Tuo figlio suda com’è giusto che sia con questo caldo? Ma fai attenzione alla disidratazione. Ecco cosa fare.

Con l’arrivo dell’estate e le temperature di quest’anno sono veramente incredibili è impossibile non sudare. Anche i bambini stanno soffrendo moltissimo questo clima che sembra veramente impazzito. Passiamo da grandinate a caldo estremo con una fortissima umidità.

Ma cosa possiamo fare per evitare che il piccolo possa disidratarsi? Ecco che vi suggeriamo alcuni consigli semplici e utili da mettere in pratica. In questo modo non avrete assolutamente problemi. Quindi continuate a leggere per capire insieme come muoverci.

Sudore nei bambini? Ecco come fare

Ovviamente è impossibile evitare che nostro figli sudi ma da un certo punto di vista gli fa anche bene perché in questo modo espelle tutte le tossine che ha nel corpo, proprio come gli adulti. L’unico problema è il colpo di freddo, ovvero quando un bambino accaldato entra in una stanza con aria fredda e spesso capita che si ammali.

Ma andiamo con ordine, come prima cosa vi diciamo che i bambini hanno un sistema di regolazione per quanto riguarda la temperatura diverso dal nostro. In questo caso sudano molto di più e la loro temperatura si alza in maniera veloce e repentina. La loro sudorazione va tenuta sotto controllo semplicemente per evitare che si ammalino.

In inverno vi è mai capitato di vedere dei bambini che sudano? Facile sono troppo coperti, magari hanno la canottiera, la maglia e la felpa, un po’ troppo non credere se fuori ci sono 10 gradi. Mente in estate? Ovviamente in questo caso è legato al caldo. In pochissimo tempo possono avere i capelli bagnati ed il viso perlato.

Ricordiamoci che il rischio disidratazione esiste ecco quindi che dobbiamo farlo bere in modo regolare e continuo. Cerchiamo poi di non farlo passare sotto correnti di aria e non farlo uscire nelle ore più calde. In casa avete un condizionatore? Perfetto mettetelo su deumidificazione, in questo modo vi basteranno un paio di gradi in meno rispetto a fuori e starete benissimo.

Attenzione anche al ventilatore. Utilizziamo poi solamente abiti di cotone o di tessuti naturali, in questo modo il nostro corpo respirerà. Facciamo mangiare il piccolo in modo sano evitando troppi zuccheri. Una dieta ricca di frutta e verdura ci permette di sudare meno. Ricordiamoci poi che loro non si fermano mai e per questo il fatto che sudino è assolutamente normale. Continuate a leggere anche questo articolo Macchie e odore di sudore dai vestiti: così lo elimini definitivamente e senza fatica