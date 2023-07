Caschetto scalato, la soluzione al caldo estivo! Con questi stai freschissima e dai un tocco chic e très jolie

Vuoi un taglio di capelli perfetto con questo caldo? Ecco il caschetto o meglio i tagli dai quali prendere ispirazione per essere anche alla moda!

L’estate porta la voglia di avere i capelli corti perché ci fanno sentire meno caldo ma non solamente ci permettono anche di avere un tempo per asciugarli veramente piccolissimo. Ma spesso non sappiamo come scegliere il taglio che ci sta meglio o che ci valorizza.

Cosa ne pensate quindi di prendere spunto dal caschetto che moltissime star hanno deciso di fare? Chiedendo aiuto anche al nostro parrucchiere sapremo quello che fa al nostro caso. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere ed andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Caschetto scalato? Scegli tra questi

Vuoi essere fresca e alla moda? Non puoi che scegliere questo taglio di capelli che ti libererà dalla schiavitù del phone e della piega. E’ perfetto anche se hai i capelli ricci, anzi a nostro parare è veramente l’ideale. Se pensi che non ti stia bene noi ti consigliamo di chiedere il parere al tuo parrucchiere.

Quest’anno, infatti, se vuoi avere un super taglio ci sono i vari bob con la frangia a tendina oppure con delle scalatura graduale. Hai i capelli fini e pensi che questo taglio non faccia per te? Assolutamente sbagliato, perché in questo modo tanno un po’ di movimento, cosa che normalmente non avresti.

Potrai anche riempire un po’ le radici mettendo un po’ di spuma e creando volume. Insomma sono un’ottimo compromesso tra una taglio corto ed i capelli lunghi. Noi ti diciamo di averlo provato e ti confermiamo tutta la sua comodità. Al mare potrai goderti le vacanze e non pensare ai capelli.

Anzi, una volta tornata dal mare ci vorranno pochissimi minuti per la piega. Se hai i capelli ricci sono un’ottimo compromesso perché il capello diventa più pesante ma non è eccessivamente lungo da dover gestire. Se li lasci asciugare poi con il caldo senza usare nulla ma solo un po’ di prodotti per lo style il gioco è fatto.

Ecco quindi che il caschetto scalato è veramente la moda del momento che sta bene a tutte con tutti i tipi di capelli. Quindi non ti preoccupare per l'estate, dato che manca ancora oltre un mese e prova a chiedere consiglio per questo taglio, siamo certi che ti innamorerai anche tu!