Vuoi dare un tocco in più ai tuoi capelli castani? Il ginger brunette ha conquistato le celebrities

Sei stanca del solito castano e vuoi aggiungere qualcosa in più al tuo look? Prova il Ginger Brunette, e splenderai come una celebrity!

Il colore di capelli castano è molto intenso e soprattutto perfetto per l’inverno, se abbinato ad un taglio adatto al proprio viso, è ancora più cool. Spesso però esso può risultare un po’ monotono e ripetitivo, soprattutto in estate. Infatti siamo qui per consigliarvi una nuova tonalità di balayage chiamata “Ginger Brunette”. Si tratta del colore più trend dell’estate 2023, scelto da molte famose celebrities. Ma andiamo a vederlo più nel dettaglio!

I capelli castani sono una tonalità comune ma molto versatile, perché essa si trova in diverse sfumature di marrone. Il castano è caratterizzato da pigmenti di melanina più scuri rispetto al biondo e più chiari rispetto al nero. Questo colore può variare dal castano chiaro al castano scuro e può avere diverse tonalità che possono essere il castano dorato, cioccolato o ramato.

Infatti, uno dei maggiori vantaggi dei capelli castani è che essi riflettono al meglio la luce rispetto ai capelli neri, quindi di conseguenza, rendono più evidenti eventuali sfumature o riflessi. Proprio per questo, i capelli castani si prestano molto a diverse tecniche di colorazione come le meches, le sfumature o le balayage. In questo caso, ci concentriamo al colore più in voga dell’estate 2023, ovvero il “Ginger Brunette“, il quale riesce a dare quel perché in più ai capelli castani, e ce lo dimostrano le celebrities più famose del momento!

Ginger Brunette: ecco il colore che ti farà sentire bella come una star!

Il colore protagonista di quest’estate 2023 si chiama “Ginger Brunette” ed esso unisce il castano con un tocco di rosso. Quindi si tratta di nunaces ramate che diventano quel tocco in più che va ad impreziosire il proprio aspetto e il proprio taglio di capelli. Il Ginger Brunette è un colore di capelli sfumato che consente di illuminare il pigmento naturale e di esaltare il colore dell’incarnato, però ovviamente va declinato nella sfumature che meglio valorizza il viso di ognuna.

Il Ginger Brunette inoltre, è il colore dell’estate e ce lo dimostrano varie importanti celebrities che l’hanno scelto per cambiare leggermente il proprio look senza esagerare. Celebrities come Bella Thorne, Annalisa, Miriam Leone e l’ultima che l’ha scelto è Emily Ratajkowski. Tutte bellezze che di base sono castane ma che hanno deciso di aggiungere un tocco più cool e sexy al loro aspetto, e a quanto pare, ci sono riuscite benissimo. Che ne pensate? Non vi resta che provarlo subito, il “Ginger Brunette” vi aspetta!