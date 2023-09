I 7 segnali che stai bevendo troppo poca acqua: come riconoscerli e porre subito rimedio

Sei sicuro di stare bevendo abbastanza acqua ogni giorno? per riuscire a capirlo ci sono 7 segnali che indicano che non bevi a sufficienza.

L’idratazione è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione quando si parla di salute, poiché se non si beve a sufficienza si possono riscontrare diversi problemi che possono essere evitati molto facilmente.

Il nostro corpo è composto per più del 60 % da acqua e questo dovrebbe essere già di per sé un chiaro segnale di quanto sia importante bere acqua per mantenersi idratati e non fare diminuire il livello presente nel corpo. Bere molto quindi non solo previene alcuni problemi, ma permette anche di avere un aspetto esteriore migliore. In genere bisognerebbe bere almeno un litro e mezzo ogni giorno, ma la quantità varia in base a diversi parametri, come per esempio l’età, l’altezza, il peso e ulteriori fattori. Per questa ragione si può fare affidamento ad alcuni segnali che il nostro corpo ci dà, per poter capire se stiamo bevendo a sufficienza per le nostre necessità oppure dovremmo aggiungere un paio di bicchieri di acqua al giorno.

Ecco i 7 segnali dal corpo per capire che stiamo bevendo troppo poco

Innanzitutto per quanto riguarda l’aspetto esteriore, bere troppo poco fa sì che la pelle non possa idratarsi a sufficienza e di conseguenza essa risulterà secca e opaca. Per esempio se in alcune zone come il viso o le gambe la pelle tende a screpolarsi e ad assorbire troppo in fretta la crema o l’olio utilizzati, significa che bisogna decisamente bere di più.

Per quanto riguarda invece a livello mentale, bere troppo poco può causare dei mal di testa frequenti: questo è dovuto al fatto che il cervello è composto maggiormente da acqua e quindi se manca ciò può influire negativamente sulla circolazione del sangue. Per la stessa ragione quindi è molto facile avere anche problemi cognitivi, tra i quali rientrano anche quelli relativi alla memoria. Inoltre si può anche avvertire una sensazione di stanchezza e di affaticamento in generale, poiché se manca la giusta quantità di acqua le funzioni fisiologiche non possono essere svolte correttamente dal corpo e quindi si hanno meno energie.

Infine, a livello fisico vi possono essere ripercussioni come per esempio una secchezza delle fauci e delle labbra, poiché si produce una minore quantità di saliva e quindi la bocca resta meno idratata. Inoltre, in genere le urine diventano giallo scuro e con un forte odore, poiché sono molto più concentrate. Infine si possono avere anche problemi di costipazione poiché le feci si seccano molto di più e non sono abbastanza morbide per attraversare facilmente il tratto intestinale.