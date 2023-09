La riconoscete? Giovanissima era la stella di Non è la Rai: com’è oggi

Riconoscete questa bellissima showgirl? Da giovanissima è stata una stella di Non è la Rai, eccola oggi a distanza di diversi anni.

Non è la Rai è stato un programma dal successo travolgente negli anni ’90, che oltre ad intrattenere tantissimi spettatori ha anche lanciato nel mondo dello spettacolo diverse talentuose showgirl e non solo.

Nel programma Mediaset ideato da Boncompagni e Irene Ghergo tante ragazze hanno potuto esprimere il proprio talento, sfoggiando anche una bellezza dirompente; tra queste in tanti ricordano volti ad oggi ben noti del mondo dello spettacolo come Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Antonella Mosetti, ma in questo gruppo rientra anche lei.

Riconoscete la meravigliosa ragazza della foto? E’ stata una protagonista indiscussa di Non è la Rai nella prima metà degli anni ’90 ed ha successivamente preso parte a tanti altri programmi televisivi; eccola oggi a distanza di più di trent’anni dall’esordio in televisione.

Era una stella di Non è la Rai: chi è la ragazza nella foto?

In tanti avranno sicuramente riconosciuto subito nella foto Ilaria Galassi, ex-modella, showgirl, cantante e conduttrice che dal ’90 al 95′ è stato uno dei volti più amati di Non è la Rai. Nata ad Avezzano nel 1976, fa il suo esordio scelta da Boncompagni come “ragazza pon-pon” di Domenica In, per poi partecipare a Non è la Rai e ai vari programmi spin-off (tra cui il Primadonna condotto da Eva Robin’s).

Successivamente, diventa ballerina e valletta di vari programmi televisivi, lavorando con nomi importanti della televisione (come ad esempio Paolo Bonolis) e anche a diverse serate evento, tra cui La grande festa di Non è la Rai e Capodanno ’92. Ritornata nel 2005 a Non è la Rai nell’edizione speciale per Italia 1, si è poi presa una pausa dalla televisione per problemi di salute, lavorando lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Quest’anno, comunque, è ritornata in televisione con Ma le donne… di Telecampione, mentre i fan aspettano con ansia che possa essere nuovamente protagonista su Mediaset; oggi 47enne, sfoggia una bellezza e un fisico invidiabile su Instagram, dove è seguita da quasi 25mila follower e spesso coinvolta anche come modella e testimonial. Ieri come oggi, la Galassi è dotata di un fascino incredibile da far battere i cuori di tutti quanti: quale sarà il suo prossimo progetto?