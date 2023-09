Croccantella al pomodoro, l’idea perfetta da portare a scuola per una merenda buonissima

Se cerchi un’idea sana e genuina per la merenda dei più piccini a scuola, prova questa croccantella al pomodoro e sarà un successo.

Sembrano passati ormai mesi interi da quando si era in vacanza a rilassarsi e invece è solo settembre che è quasi finito. Tutti abbiamo ripreso con la nostra solita routine tra lavoro, casa e impegni di vario genere. Anche i più piccini hanno ormai ripreso a pieno ritmo la loro attività scolastica che li vede divisi tra compiti e divertimento.

Ed è proprio a loro che oggi noi di Universomamma.it vogliamo dedicare il nostro articolo. Infatti, una delle cose più importanti per far sì che i bambini riescano ad essere sempre attenti e concentrati, è una sana alimentazione. Soltanto così possono immagazzinare tutte le energie necessarie per poter affrontare la giornata.

Croccantella al pomodoro: la ricetta veloce per una merenda sana e gustosa

Una corretta alimentazione oltre a cibi ovviamente sani, prevede anche che non venga saltato nessuno dei pasti principali della giornata, che ricordiamo oltre al pranzo e alla cena sono anche colazione e merenda. Ed è proprio l’ora della merenda che oggi vogliamo rendere speciale, con una ricetta che ricorda un po’ l’antico pane e pomodoro delle nonne, solo che questa volta lo faremo in versione croccante.

Per preparare la croccantella al pomodoro servirà:

250 g di farina 00

300 ml di acqua

1 cucchiaino di sale

50 g di passata di pomodoro

Foglie di basilico fresco

Olio

Farina di mais

Procedimento:

In una ciotola versare la farina, l’acqua e il cucchiaino di sale; Iniziare a mescolare con una frusta a mano; A questo punto aggiungere la passata di pomodoro e incorporare; Infine, unire le foglie di basilico lavate e dare ancora un’altra rimestata; Prendere adesso una padella antiaderente e ungerla con un filo d’olio; Versare sul fondo della farina di mais; A questo punto versare il composto nella padelle e con il dorso di un cucchiaio stenderlo per bene; Cospargere la superfice con un filo d’olio ed altra farina di mais; Accendere la fiamma ad intensità media e lasciar cuocere per 30 minuti; Dopodiché rigirare la croccantella e cuocerla per altri 30 minuti.

Non appena sarà cotta non resta che impiattarla, lasciarla raffreddare leggermente e tagliarla a fettine. Ed ecco che in pochissimo tempo è pronta una merenda sana e gustosa per i piccini di casa e non solo.