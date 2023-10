Attenzione ai prodotti make-up scaduti: quali sono i rischi per la salute

Ci sono cose a cui non si presta troppa attenzione, come i prodotti make up scaduti, ma ci sono rischi da non sottovalutare.

Il trucco è uno dei modi con cui la donna si esprime in tutta la sua femminilità. I trucchi sono dei prodotti che aiutano ad apparire più belle, più in ordine, aggiungono una marcia in più, e sono tra le cose più acquistate da una donna.

Tuttavia, quello che è importante sapere, è che anche i trucchi hanno una data di scadenza. Quando si comprano un rossetto oppure un mascara, si cerca sempre di usarli moderatamente, soprattutto perché, se sono particolarmente belli, si vuole che si consumino il più tardi possibile.

Eppure, questo volerli conservare a lungo, potrebbe essere deleterio, perché se i trucchi sono scaduti, si può incorrere in tutta una serie di rischi. Il punto è che in effetti, così come accade con gli alimenti, usare un prodotto scaduto può essere un serio problema per la salute, e in questo caso, le ripercussioni interesserebbero la tua pelle.

Prodotti make up scaduti: quali rischi puoi correre

I trucchi, come detto, possono scadere e potrebbe crearsi della muffa. Il rischio di usarli sta nell’incorrere in uno sfogo cutaneo, oppure anche infezioni e reazioni allergiche. E ancora, l’efficacia dei principi attivi, una volta che il prodotto è scaduto, si riduce sensibilmente. Uno dei rischi peggiori in cui si può incorrere è l’infiammazione e la dermatite da contatto.

La pelle potrebbe riempirsi di eruzioni cutanee, vesciche e gonfiore. Talvolta, le irritazioni possono essere anche di una certa gravità, per cui non è una cosa da sottovalutare. Altra cosa grave, naturalmente, sono le infezioni batteriche, come foruncoli simili all’acne, oppure se si tratta di matite o mascara, potresti incorrere in una congiuntivite.

Se indossi un rossetto scaduto, potresti avere gonfiore. Tieni presente che sulla scatola è sempre riportata la data di scadenza di un determinato cosmetico e i mesi entro cui utilizzare il trucco dopo che lo hai aperto. Ricorda, inoltre, che un fondotinta scaduto cambia colore, dividendosi in una serie di strati, mentre un mascara tende a seccarsi. Se ti ritrovi in uno di questi contesti, buttali.

Di solito, un make up ha una durata di un anno dalla data in cui è stato prodotto prima della scadenza. In genere, mascara e eyeliner liquido sono ancora buoni a 3 mesi da quando li si è aperti. I make up in polvere, se conservati bene e non c’è traccia di umidità, possono durare un paio di anni, rossetti da uno a due anni e lucida labbra da 6 mesi a un anno.