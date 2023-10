Come disinfettare velocemente i peluches dei più piccoli: la soluzione a cui in pochi pensano

Esiste una tecnica davvero geniale che consente di disinfettare i peluches dei più piccoli. Scopri qual è e come metterla in pratica.

Quando si hanno bambini per casa, l’igiene è semplicemente fondamentale. I più piccoli, infatti, tendono a toccare sempre tutto e a portare le mani alla bocca con estrema facilità. Inoltre per via della loro statura sono soggetti alla vicinanza con il pavimento e tutto ciò che è solitamente riposto in basso.

Pulire al meglio la casa e le superfici che possono entrare a contatto con loro è quindi davvero molto importante. Allo stesso tempo lo è prendersi cura dei loro giochi che andranno sempre lavati e disinfettati per bene. Come fare, però, evitando le così dannose sostanze chimiche? Per fortuna esiste una soluzione per tutto ed una in particolare ti sorprenderà.

Come pulire i peluches dei più piccoli con un’astuzia davvero veloce

Pulire al meglio i peluche dei bambini è importantissimo visto che spesso ci dormono insieme o li tengono stretti a loro anche per ore. Al posto di prodotti chimici e pericolosi per la salute è quindi preferibile usare prodotti sani. Un esempio è quello del bucato con sapone di Marsiglia naturale che è in grado di riportare i peluche come nuovi senza aggiungere sostanze nocive al lavaggio.

Un altro metodo, in caso sia indicata la pulizia a secco, è quello di sistemare il peluche in un sacchetto con bicarbonato e sale, agitarlo per bene e una volta estratto aspirarlo al meglio con l’aspirapolvere. In questo modo non rimarranno residui di bicarbonato e sale e il peluche sarà igienizzato.

Per quanto riguarda invece la polvere è possibile usare un piccolo aspirapolvere dedito solo ai peluche e da passare regolarmente sugli stessi. In questo modo si eviterà il rischio di sviluppare spiacevoli allergie alla polvere solo per colpa degli acari. E volendo fare di più? Esiste una soluzione geniale che in pochi conoscono e che è in grado di fare la differenza. Si tratta di mettere il peluche da lavare in un sacchetto di plastica da riporre poi in freezer per un paio d’ore. In questo modo ci si libererà degli acari che non resistono alle temperature basse e che per questo risulteranno del tutto innocui. Una volta estratto il peluche dal sacchetto lo si potrà aspirare o lavare per eliminare ogni minimo residuo rimasto.

Si tratta di una tecnica davvero semplice, che non occupa tempo ma che ovviamente funziona solo con peluches piccoli. Per quelli più grandi si dovrà agire in modo diverso, a meno di non voler acquistare un congelatore a pozzetto da usare appositamente per i peluche.