Cinque minuti, due ingredienti e zero sbatti: coi quadrotti ricotta e cioccolato conquisti pure tua suocera!

Voglia di una merenda sana, golosa e diversa dal solito? Prova subito questi quadrotti ricotta e cioccolato e lasciati travolgere dal sapore.

Sappiamo benissimo quanto sia importante dare la giusta importanza ad ogni pasto principale della giornata. Colazione, pranzo, merenda e cena, sono fondamentali soprattutto quando in casa ci sono dei bambini e hanno bisogno delle giuste energie per affrontare la giornata. Accontentarli non sempre sarà facile, in modo particolare se si trovano a vivere la famosa ‘fase della selezione’, dove tutto sarà un no continuo.

L’unica alternativa possibile per cercare di non fargli saltare mai alcun pasto è riuscire a prenderli per la gola, cercando quindi di preparare qualcosa che attiri la loro attenzione e che gli possa piacere veramente. Ed ecco che oggi noi di Universomamma.it vogliamo venire in aiuto di tutte le mamme che non sanno più cosa preparare, con una ricetta perfetta per l’ora della merenda.

Quadrotti ricotta e cioccolato: la merenda perfetta e golosa per grandi e piccini

Anche se spesso il tempo non gioca a favore e il più delle volte si è sempre di corsa, presi da mille impegni, per preparare questa ricetta basteranno davvero pochissimi minuti. Inoltre, con soli 2 ingredienti è perfetta quando in casa si ha poco e niente. Un ottimo modo per ingolosire anche i più restii e rendere unico il momento della merenda.

Per realizzare questi quadrotti al cioccolato per merenda servirà:

250 g di ricotta

250 g di cioccolato fondente

Procedimento:

Per prima cosa, per realizzare questi quadrotti al cioccolato è necessario che la ricotta sia ben asciutta, quindi, nel momento in cui si decide di preparala è meglio mettere la ricotta a sgocciolare nel frigo anche una notte intera; Fatto questo, prendere il cioccolato fondente, tagliarlo a pezzi grossolani e scioglierlo a bagnomaria; Una volta sciolto versarlo in una ciotola; Aggiungere la ricotta e mescolare tra loro i due ingredienti; Si dovrà ottenere un composto liscio e senza grumi; Dopodiché prendere una pirofila e rivestirla interamente con della pellicola trasparente; Versare il composto, livellare per bene; Trasferire il tutto in frigorifero per almeno un paio d’ore; Quando sarà ben compatto si potranno formare i quadrotti della grandezza desiderata e servire.

Un’idea vincente e golosa non solo per l’ora della merenda, ma una ricetta perfetta anche per realizzare un dolcetto sfizioso dopo un pranzo in famiglia.