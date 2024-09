Una parete decorata con questo effetto in casa farebbe spalancare gli occhi a chiunque – Video

Creativa e innovativa, ecco l’idea per decorare la parete in modo da sorprendere tutti: l'”effetto wow” è assicurato!

La bellezza di una casa passa da tanti elementi e un design ottimale non si basa esclusivamente sull’arredamento ma comprende anche la pittura delle pareti. L’aspetto che assumono le pareti delle stanze ha un notevole impatto sull’atmosfera che si va a creare nell’abitazione.

Certamente, il primo elemento da considerare è l’abbinamento con l’arredo e la sintonia con lo stile che si intende definire. Una volta che si è deciso tutto questo la pittura delle pareti diventa fondamentale per arricchire, decorare e fare da cornice al resto.

Dipingere le pareti non vuol dire solo pitturarle in modo monocolore. Se il bianco e i colori neutri sono certamente l’opzione preferenziale nella maggior parte dei casi per molte esigenze e le tinte vivaci sono spesso un contrasto interessante, sono altre le soluzioni creative che stupiscono e catturano l’attenzione.

Pittura murale decorativa: l’idea super per un effetto straordinariamente bello

Se si vive in un ambiente moderno e si vuole osare con i colori e non si teme di uscire fuori dai classici schemi ecco una proposta interessante tutta da copiare. Si tratta di una fantastica idea di pittura murale decorativa: creativa e articolata, per realizzarla serve esperienza, conoscenza delle tecniche e passione, ma il risultato è davvero mozzafiato.

Su Instagram Alessandro Schiavone mostra qualcosa di davvero affascinante: in un reel e più post del suo profilo social mostra le varie fasi della realizzazione di una decorazione da parete particolarmente scenografica.

Il fondo è un grigio con un effetto sfumato che fa da base a dei decori che appaiono come una via di mezzo tra i mandala e i classici motivi greci. L’effetto sembra essere un’unione tra neoclassico e new age, quel che è certo è l’opera è davvero di grande impatto.

Sul fondo grigio, che rimanda ad un cielo nuvoloso, sono state dipinte macchie che sanno di nuvole, anch’esse con un effetto sfumato ed etereo fatto ad arte e distribuito in modo sapiente. Come nuvole o foglie di alberi fatte volare dal vento in un paesaggio soave e romantico le macchie di colore bianco e rosa tenue sono applicate con l’aiuto di spatola e spugna.

I mandala sono incastonati in esse per dare un’impressione onirica e leggiadra. Le nuances sono delicate e una parete così è senz’altro un’opera d’arte frutto del lavoro di un esperto che rende una camera un luogo da sogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Schiavone (@aleschiavone82)

Adatta per una camera da letto o per la parete di un soggiorno, (qui trovi un altro spunto geniale), sicuramente questa decorazione murale è un’idea preziosa che crea nella camera un’atmosfera raffinata. E dal momento che il lavoro manuale ha in sé l’elemento dell’unicità, c’è anche un tocco esclusivo che arricchisce ulteriormente la bellezza dell’insieme.