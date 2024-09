Cani adatti ai bambini: giocano e li proteggono, scegli uno di questi

Ci sono delle razze canine più adatte ai bambini. Ecco su quali orientarsi per scegliere l’amico a quattro zampe per i più piccoli.

I bambini che crescono con gli animali sviluppano maggiore empatia rispetto ai coetanei. La vicinanza con un amico a quattro zampe gli consente di responsabilizzarsi e di guardare il mondo da un nuovo punto di vista. Per questo motivo, molti genitori decidono di accogliere un cagnolino nella loro famiglia. Si tratta di una scelta importante, che non deve essere fatta in maniera avventata.

Ci sono tanti fattori da valutare. Anche la razza del futuro cucciolo svolge un ruolo determinante. Non tutte, infatti, sono adatte ai più piccoli. Ci sono cani che, per via della loro indole, appaiono meno pazienti e tolleranti. In alcune situazioni, possono diventare anche aggressivi.

Questi cani adorano stare con i bambini: le razze più adatta

Adottare un cane implica grandi responsabilità. Non basta accoglierlo in casa per crescerlo al meglio. È fondamentale prendersi cura di lui, dando peso a ogni singola esigenza. Inoltre, ci sono anche dei costi da considerare. Il cibo, il veterinario, gli accessori, i giochi e gli antiparassitari comportano spese notevoli. Molti genitori decidono di compiere questo grande passo anche per permettere ai loro figli di crescere con un amico speciale.

Tra i cani e i bambini, solitamente, nasce una connessione speciale, in grado di cambiare la vita di entrambi. I benefici per i più piccoli sono immensi, sia dal punto di vista emotivo che da quello fisico. Nonostante questo, bisogna tenere presente che non tutti i cani sono uguali. La razza è importante per individuare l’indole dell’animale. Inoltre, bisogna assicurarsi che il nuovo membro della famiglia sia equilibrato, senza gravi traumi pregressi.

Ecco quali sono le razze più adatte:

Cavalier King Charles Spaniel: si tratta di un animale molto paziente. Ama le coccole e il contatto con gli esseri umani. Tende ad affezionarsi velocemente e a stringere un buon legame con i bambini Jack Russell: questo cagnolino vuole sempre giocare. È socievole, simpatico e instancabile. Ha una riserva di energie quasi inesauribile Golden Retriever: è protettivo nei confronti della famiglia. Ama giocare, partecipare a lunghe escursioni e stare insieme alla sua famiglia Labrador Retriever: ha un’indole dolcissima. Anche gli individui alle prime armi potranno gestirlo con facilità. È anche tranquillo e amichevole Boxer: il suo muso schiacciato lo rende simpaticissimo anche nell’aspetto. È leale, socievole e molto dolce Cocker Spaniel: è un cane che ama vivere in famiglia. Non impiega molto a comprendere le regole della casa e le nuove abitudini. È il compagno di giochi ideale per i bambini Barboncino: il suo temperamento docile, educato e affettuoso si sposa benissimo con la vita in famiglia. Inoltre, a differenze della maggior parte delle razze, non perde pelo Maltese: questo piccolo esserino è in grado di essere molto paziente con i più piccoli. È docile, dolce e leale

Va fatta una menzione speciale nei confronti del Bulldog Francese. Il suo comportamento lo rende perfetto per i bambini. Prima di prenderne uno, tuttavia, bisogna informarsi sui possibili problemi di salute. È una razza brachicefala e, di conseguenza, necessita di cure particolari.