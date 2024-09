Cordone ombelicale nei neonati: come medicarlo correttamente e a cosa fare (davvero) attenzione

Come è possibile medicare correttamente il cordone ombelicale dei neonati: i consigli da seguire e cosa evitare categoricamente.

“Quando nasce un bambino, nasce anche una mamma”, è così che si dice quando si parla delle difficoltà dei primi giorni di vita di un nascitura. In effetti, avere a che fare con un neonato non è affatto cosa da niente. E, soprattutto, quando si è alle prime armi, sembra tutto impossibile.

Tra le prime cose di cui bisogna prendersi cura di un bambino appena nato, c’è sicuramente il cordone ombelicale. Se fino a qualche istante prima della sua nascita, il piccolo era legato alla sua mamma proprio tramite questo lungo funicolo, dalla sua venuta al mondo questo non esiste più, ma ne resterà un piccolo pezzo da curare e medicare con grande premuta ed attenzione.

Nonostante la medicazione del cordone ombelicale sia una pratica piuttosto comune appena nato il bebè, c’è ancora chi commette piccoli errori oppure non presta la dovuta attenzione ad alcuni ‘dettagli’. Ecco perché è importante non solo sapere la pratica corretta per una buona disinfezione, ma anche quali sono quei segnali che possono indicare infezione.

Cordone ombelicale, cosa fare quando bisogna medicarlo e a cosa fare attenzione

Tra le prime cose che bisogna tenere bene a mente sul cordone ombelicale, c’è sicuramente una particolare attenzione al bagnetto. Appurato che il moncone cadrà spontaneamente tra i 5 e i 15 giorni dalla nascita del piccolo, è importante sapere che il neonato non potrà essere immerso nella vaschetta fino alla completa caduta del funicolo. Oltre a questo, è indispensabile conoscere quali sono quei segnali da tenere sotto controllo così da contattare immediatamente il pediatra.

Così come sottolinea sul suo canale Instagram @ostetrica_alessandra_bellasio, se sul moncone, infatti, si notano arrossamento, sanguinamento, gonfiore e secrezioni di colore giallo, sarebbe opportuno avvertire istantaneamente il proprio medico. È possibile, infatti, che ci sia un’infezione, che deve essere immediatamente curata e fermata. Infine, bisogna assolutamente evitare di comprimere il moncone. In questo caso, infatti, si può piegare la parte anteriore del pannolino così che non vada a poggiarsi sopra. Ed, ovviamente, non vestire il piccolo con indumenti aderenti.

Evidenziato tutto ciò che deve essere assolutamente evitato, è giusto sapere tutto quello che deve essere fatto per una buona e corretta disinfezione.