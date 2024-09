Devi assolutamente fare questo con i termosifoni in ghisa se non vuoi riempire la casa di acari

Attenzione ai termosifoni in ghisa: se ti dimentichi di questo dettaglio rischi di combinare un bel guaio e di riempire la casa di acari.

L’estate ce la siamo ormai lasciata alle spalle e senza nemmeno accorgercene tra poche settimane ci ritroveremo a riaccendere i riscaldamenti. Prima, però, di arrivare a quel giorno è bene eseguire un po’ di normale pulizia e manutenzione dei caloriferi.

Bisogna sempre partire con un po’ di anticipo, in modo tale che se si dovessero verificare dei problemi si avrebbe tutto il tempo necessario per risolverli.

A tal proposito, quest’oggi vogliamo spiegarti come comportarsi con i termosifoni in ghisa. Se trascuri questo dettaglio rischi di riempire la casa di acari e di andare incontro ad una serie di altre brutte sorprese. Se non vuoi trovarti in simili situazioni, devi assolutamente ricordarti di svolgere questa semplice, ma fondamentale operazione.

Se hai i termosifoni in ghisa devi assolutamente ricordarti di fare questo o saranno guai

Anche tu in casa hai i termosifoni in ghisa? Allora devi assolutamente ricordarti di svolgere questa semplice, ma allo stesso tempo importante operazione. Innanzitutto, è bene precisare che questo tipo di caloriferi, rispetto a quelli in metallo o in alluminio, raccoglie più polvere a causa della forma. Quindi, è fondamentale rimuovere gli acari con cura e precisione adottando qualche piccolo accorgimento in più.

Per un risultato ottimale procurati quindi un’aspirapolvere a tubo con cui andare a toglierete tutte le particelle da ogni fessura. Dopodiché, esegui quest’altra attività essenziale: libera i caloriferi dalla presenza dell’acqua e dell’aria. Da un anno con l’altro, infatti, i termosifoni potrebbero essersi ‘ingolfati’, pertanto è bene farli sfiatare prima che arrivi il momento di riaccenderli.

Metti, quindi, una bacinella sotto lo sfiato, apri la valvola e fai scendere l’acqua sporca che potrebbe essersi accumulata all’interno. Attendi inoltre che esca anche l’aria in eccesso, così da essere sicuro che i tuoi termosifoni riprendano a funzionare al momento opportuno. Fatto ciò, richiudi la valvola e passa al lavaggio vero e proprio.

Prepara una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio o aceto bianco, immergici dentro una spugna e passala su tutta la superficie del termosifone. Una volta eliminati tutti i residui di polvere, risciacqua ed asciuga con un panno pulito. Ripeti il procedimento per tutti i caloriferi ed il gioco è fatto! Queste semplici accortezze ti permetteranno di avere caloriferi sempre belli puliti, sia all’esterno che all’interno, e ti consentirà anche di prevenire eventuali problemi di natura idraulica.