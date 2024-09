La credenza dice che ti capiterà questo se si rompe un bicchiere di vetro

In Italia siamo superstiziosi di natura, ma alcune credenze sono davvero curiose. Scopri che succede se rompi un bicchiere.

Alzi la mano chi non ha mai visto qualcuno inorridire vedendo versato il sale a tavola o che cambia strada se incrocia un gatto di colore nero. La superstizione in Italia fa parte della tradizione, tanto che spesso non si conoscono le vere origine di una credenza ma la si accetta come un dato di fatto. Persino chi si definisce razionale non può che domandarsi se un fondo di verità non ci sia.

La maggior parte delle superstizioni riguarda gesti della vita quotidiana, ma non ne mancano alcune legate a eventi particolari della vita. In particolare ala nascita dei bambini e al matrimonio, un giorno che molti aspettano con ansia ma che al tempo stesso spaventa per la sua solennità. Organizzarlo richiede tempo ed energie, e la paura che qualcosa vada male è sempre tanta.

Così non deve stupirci che ci siano diverse credenze popolari su alcuni eventi che possono verificarsi il giorno delle nozze. A seconda di cosa succederà nelle ore precedenti o successive alla cerimonia nuziale il destino della coppia sarebbe già segnato. Per alcuni si aprirà un futuro di felicità e armonia, per altri invece sarà un totale disastro.

La superstizione legata al bicchiere di vetro

Nella nostra cultura sono diversi i “riti” da seguire il giorno delle nozze per propiziare una vita felice. Per i matrimoni ebraici invece c’è una tradizione ben precisa secondo cui lo sposo o la coppia deve rompere un vaso o un bicchiere di vetro. Questo oggetto viene inserito prima all’interno di un sacchetto di stoffa in modo da non poterlo vedere.

Una volta che si sente il suono del vetro in frantumi gli invitati applaudono e augurano buona fortuna alla coppia, dopodiché arriva il momento cruciale. Bisogna infatti aprire il sacchetto e contare il numero di cocci in cui si è frantumato il bicchiere. Più sono numerosi, più a lungo il matrimonio dovrebbe rivelarsi sereno e in armonia fra gli sposi.

Ogni pezzetto di vetro infatti nella credenza popolare rappresenta un anno di felicità. Al contrario se il bicchiere dovesse spezzarsi in cocci grossi probabilmente il futuro che attende la coppia non sarà roseo. Naturalmente il caso peggiore in assoluto è quello in cui l’oggetto dovrebbe restare integro, presagendo un pessimo inizio.