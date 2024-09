Sembra di stare al Pub quando faccio la frittata così: 4-5 euro e mangia tutta la famiglia

Sfiziosa e saporita, non è la solita frittata: con 4-5 euro ci mangia tutta la famiglia, meglio che al pub, una bontà tutta da provare.

Mamma mia che bontà queste frittatine tutt’altro che banali e scontate. Facilissime da preparare piaceranno a tutta la famiglia e faranno chiedere a gran voce il bis. Non sono infatti le classiche frittate uovo e sale, queste si farciscono con ulteriori ingredienti per un gusto unico e davvero saporito.

A vederle sembrano dei tortini, un piatto che potrebbero servire anche al ristorante o al pub. E poi, sono anche economiche, con 4 o 5 euro si riesce a mettere a tavola un’intera famiglia. Non resta che scoprire questa gustosa ricetta che anche i bambini ameranno.

Frittatine a forma di muffin: piaceranno a tutta la famiglia

Facili, veloci e capaci di colpire subito l’occhio di chi le guarda, ma anche il palato di chi le assaggia. Sono le frittatine a forma di muffin, una bontà buona da mangiare e bella da vedere.

Non le classiche frittate, infatti, queste sono molto più sfiziose e saporite perché realizzate con della deliziosa pancetta croccante. Si infornano e in 15 minuti sono pronte. Pratiche e veloci metteranno tutti d’accordo.

Non solo, potranno anche essere servite per un simpatico aperitivo tra amici, con 4- 5 euro ecco che è fatta la festa. Vediamo allora la ricetta gustosa.

Ingredienti per 12 muffin

6 uova

150 g di pancetta

3 cucchiai di parmigiano

150 g di panna liquida

1 ciuffo di prezzemolo

q.b. sale

q.b. pepe

Preparazione

Iniziamo sbattendo le uova con la panna, il parmigiano, sale e pepe. In una padella scottiamo qualche minuto la pancetta, quando sarà dorata l’aggiungiamo alle uova. Uniamo anche il prezzemolo sminuzzato. Ungiamo leggermente gli stampi da muffin quindi versiamo il contenuto. Inforniamo a 200°C per 15 minuti, fino a che la superficie sarà ben dorata. Non resta che sfornare e servire.

Oltre che così si potranno anche preparare con uno strato di pancetta esterna, anziché inserire quella a cubetti all’interno del composto di uova. In tal caso basterà foderare lo stampo da muffin con le fette di pancetta e poi inserire le uova sbattute. Una volta in forno ne usciranno dei croccanti scrigni saporiti a cui sarà davvero difficile resistere.

Se non piace la pancetta o la si ritiene troppo pesante si potrà sostituire con del prosciutto cotto a dadini o in versione vegetariana si potranno mettere all’interno dei cubetti di zucchina. Una ricetta, se vogliamo, anche svuota frigo, visto che si potrà scegliere di inserire quello che avanza di volta in volta.

Se ti è piaciuta la ricetta, scopri anche il trucco per fare la frittata più soffice che mai.