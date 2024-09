Se hai sempre sognato di dormire in un castello approfittane ora: potrai vivere un’esperienza da brivido

Il sogno di molti turisti. Un castello, il contesto inaspettato e la possibilità di avvertire quelle sensazioni immaginate da sempre.

Il momento magico potrebbe essere proprio adesso. Il contesto inaspettato, quello che appartiene al parallelo universo della fantasia, condita dal brivido caratteristica del mese che sta per arrivare. Quante volte si è sognato di vivere una esperienza da brividi nel contesto giusto, in prossimità di quel giorno che per tutti significa una sola cosa, Halloween. Il 31 ottobre, non è poi tanto lontano. Organizzarsi per tempo, considerate le richieste, può essere una scelta molto saggia.

I giorni che separano gli appassionati del genere dalla notte delle streghe sono davvero pochi. Il momento giusto per vivere una esperienza da brivido potrebbe essere proprio questo. Le opportunità, nel nostro paese non mancano di certo. Numerosi, infatti, sono i castelli che possono non solo ospitare chi è disposto a vivere specifiche esperienze, ma offrire proprio quel contesto giusto tale da lasciarsi trasportare in una esperienza assolutamente insolita e certo, da brividi.

Dormire in un castello: approfittane ora, tutte le opportunità

Le opportunità, insomma, cosi come anticipato, nel nostro paese non mancano di certo. L’offerta molto interessante, in tal senso arriva dai Castelli del Ducato e da altri castelli sparsi lungo il territorio italiano. La possibilità di trascorrere proprio quell notte tanto attesa in un contesto che potrebbe evocare scenari assolutamente tenebrosi. Location perfette per Halloween grazie a una offerta che proprio da quelle parti ha lanciato, in qualche modo, questa specifica tendenza.

I Castelli del Ducato, di Parma, Piacenza e Pontremoli, e altre specifiche dimore lì, negli stessi dintorni, offrono dunque l’occasione per vivere una notte delle streghe davvero unica, completamente immersi in quello scenario da paura, che in quei giorni risulta invece tanto apprezzato. Gli alloggi da scegliere, presso le stesse strutture presenti sono numerose, tutte con un proprio specifico particolare. La Torre del Barbagianni nel Castello di Gropparello, la Residenza Torre San Martino nel borgo di Rivalta, il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, e il Castello di San Pietro in Cerro.

Imperdibile davvero, inoltre, il Castello di Bevilacqua, nella provincia di Verona. Mura trecentesche e un programma per la notte del 31 ottobre assolutamente unico e suggestivo. Vivere esperienze uniche, legate alla notte di Halloween è insomma possibile, anche nel nostro paese. L’offerta ormai è più che mai variegata e il cliente, può scegliere di vivere, nel vero senso della parola, qualsiasi tipologia di esperienza.